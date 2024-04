Angel Reese chora após o final da temporada da LSU com futuro incerto pela frente: ainda sou humano

Anjo Reese se abriu sobre a pressão e a negatividade que a rodeavam após sua vitória no campeonato nacional de 2023 com o Tigres da LSU como ela NCAA a carreira possivelmente chegou ao fim com uma derrota para o Iowa Hawkeyes em 1º de abril.

A estrela do basquete feminino experimentou a derrota nas mãos de Caitlin Clark na Elite Eight do March Madness quando foram derrotados por 94-87, com Clark rindo por último em sua rivalidade universitária antes de ambos seguirem para a WNBA para continuar no final de 2024 ou 2025.

A interação final de Caitlin Clark e Angel Reese que todos estavam esperando para ver

Mas pelo Reese, a perda causou uma explosão de emoção, mas não foi raiva ou frustração, foi tristeza e vulnerabilidade enquanto ela expandia o ódio que recebeu dos fãs do esporte. Tanto ódio que fez com que ela nem aproveitasse mais a vida.

“Eu apenas tento permanecer forte” Reese disse pós-jogo. “Já fui atacado tantas vezes.

“Ameaças de morte, fui sexualizado, fui ameaçado… ainda sou humano. Tudo isso aconteceu desde que ganhei o campeonato nacional e não tenho sido feliz desde então.”

ReeseOs comentários de vieram apenas um dia depois que ela declarou abertamente que ela e Clark não são amigas, mais um passo em sua rivalidade depois que ela já havia insultado o artilheiro do recorde da NCAA em seu jogo do campeonato nacional de 2023.

Naquela época, o Tigres venceu por 102-85 e Reese foi flagrado provocando Clark gesticulando para o dedo anelar quando o jogo era essencialmente feminino, em uma mensagem de que ela estava melhor.

Estatísticas de Reese x Clark em Hawkeyes x Tigers

Reese ainda não declarou intenção de entrar no Draft WNBA 2024 junto com Clarkmas da mesma forma, ela também não anunciou nenhum plano de permanecer com os Tigers em seu último ano de elegibilidade para a NCAA.

Então, com seu futuro incerto, é possível que Baton Rouge ainda não a tenha visto encerrar seu capítulo com eles. Mas Clark irá para a WNBA, e ela fez questão de sair Reese com sabor azedo.

Ela talvez se lembrasse do Tigres da LSU‘ gesto em sua vitória como Clark perdeu 40 pontos na vitória, além de 12 assistências e sete rebotes em uma exibição dominante.

Reesepor sua vez, registrou 17 pontos, quatro assistências e 20 rebotes em um esforço admirável que simplesmente não foi suficiente para impedir o Caitlin Clark rolo gigante para o Final Four.