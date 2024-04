Angel Reese frustrada quando inimigos invadem sua página de mídia social durante Iowa x Carolina do Sul

EUnão é fácil ser Anjo Reese. Apesar de ser uma das jogadoras de basquete universitário mais famosas desta década Reese foi alvo de insultos e ódio online à medida que sua fama crescia no ano passado. Como mulher negra, Reese tem sido alvo de discursos racistas e até de ameaças de morte nas redes sociais – o que tem sido imensamente difícil para a jovem de 21 anos lidar enquanto tenta se concentrar em sua próxima carreira no cinema. WNBA.

Os comentários negativos sobre Reese continuaram no domingo, embora ela não estivesse jogando no Jogo do campeonato da NCAA Entre o Hawkeyes de Iowa e a Gamecocks da Carolina do Sul. Enquanto Reese discutia sobre como o jogo estava sendo arbitrado, o ex- Tigres da LSU a estrela teve que reservar um tempo para reconhecer que estava mais uma vez no centro de uma polêmica.

A lenda da WNBA insulta Angel Reese durante a transmissão alternativa da Final FourTwitter

O que Angel Reese disse?

Tanto quanto provocativo X postagens vão, Reese não parecia estar cortejando polêmica quando ela tuitou uma estrela da WNBA Natasha Nuvemtweet de questionando o padrão de arbitragem para o jogo do campeonato em Cleveland. Reese simplesmente disse que “apertou excluir cerca de seis vezes” em sua própria postagem sobre como Iowa tinha uma vantagem significativa de lance livre no primeiro tempo.

Em uma postagem que recebeu 687 respostas e mais de 1.000 retuítes, vários usuários chamaram Reese de “perdedora”, dirigindo-lhe insultos que eram irrelevantes para sua postagem inicial, enquanto Nuvem disse que sua troca de tweets fez com que “racismo e ódio” aparecessem em seu feed. O Fênix Mercúrio guarda elogiou o caráter e a força de Reese por continuar a fazer sua voz ser ouvida apesar do ódio, dizendo que ela “usa uma coroa que a maioria de vocês não consegue nem levantar”.

Angel dá as boas-vindas a Natasha em seu “mundo”

Em uma resposta engraçada e sincera ao tweet de Cloud, Reese emitiu um pedido de desculpas que ela nunca deveria ter apresentado, dizendo que sentia muito por trazer ódio ao feed X de Cloud – e ela sarcasticamente “deu as boas-vindas” a Cloud em seu mundo, onde ela frequentemente negocia com abusos e invectivas.

Reese tem sido uma figura bastante polarizadora desde que liderou LSU para um campeonato nacional em 2023, com muitos criticando seu comportamento fora das quadras (embora ela não tenha feito nada ilegal) e sua atitude em relação a isso. No entanto, poucos podem negar sua habilidade e talento, e ela espera que a WNBA proporcione uma atmosfera mais amigável enquanto ela dá o próximo passo em sua carreira no basquete.