Angel Reese impressiona o treinador de LeBron James no treino WNBA Draft com habilidade que ela nunca demonstrou na LSU

Anjo Reese compartilhou um espiada dela Rascunho da WNBA preparação na cidade de Nova York com um conhecido treinador de basquete Chris Brickley. Dias depois contando com a ajuda do treinador de Victor Wembanyamadesta vez ela impressionou Lebron James‘ex-mentor com um habilidade de arregalar os olhos em seu treino portas fechadas que foi compartilhado no Instagram.

Angel Reese se prepara para o Draft da WNBA

Reese foi preparando-se para a noite do draft desde antes da temporada da LSU terminar em Caitlin Clark na Elite Oito de um torneio recorde de basquete feminino da NCAA.

Embora ela seja indiscutivelmente a perspectiva mais conhecida do Draft da WNBA depois de Clark, quem é a suposta escolha número 1 para o Indiana FeverReese se senta fora dos cinco primeiros na maioria dos grandes conselhos de consenso e rascunhos simulados.

Angel está se esforçando para mudar essa avaliação, de acordo com Brickley. “A temporada acabou, mas@angelreese10de volta à academia. Melhoramos hoje”, escreveu ele em um post no Instagram, seguido por um comentário ainda mais encorajador História do Instagram que destacou o parte mais impressionante do seu treino.

“Eu sabia que Angel Reese teve uma ótima carreira universitária, mas ela me surpreendeu hoje com o quão bem ela atirou!” Brickley digitou uma foto dela se preparando para um canto três.

Angel Reese treinando em Nova York, se acostumando com aquele baile da WNBA pic.twitter.com/glcaYRz0bC ? Rede de basquete feminino (@WomensHoops_USA) 11 de abril de 2024

Em sua carreira universitária de quatro anos em Maryland e LSU, Reese acertou apenas 5 de 32 em três pontos (15,6%). É considerada uma das grandes lacunas em seu jogo ofensivo, principalmente ao projetar suas habilidades ofensivas no WNBA, onde ela não terá vantagem de tamanho como tinha na faculdade. Se ela mostrar melhor amplitude nos treinos, Reese poderá subir nas pranchas de recrutamento.

De maneira típica, o Barbie Bayou vem planejando movimentos fora da quadra tão impressionantes quanto sua rotina de treinamento. Entre as fotos dos treinos, ela postou reuniões com Reebok em Nova York e pacotes exclusivos enviados a ela por Fenty beleza. Ela já brincou com a grelha que ela está fazendo sob medida para o rascunhoe ela sugeriu uma impressionante mudança de cabelo para acompanhar.

Quem é Chris Brickley?

Brickley treinou James, Kevin Durant, Jimmy Butler e James Hardenpara citar apenas alguns de seus NBA clientes. Ele também tem um relacionamento de longa data com Joel Embiidcom quem trabalhou durante vários anos durante seu desenvolvimento, desde o prospecto bruto do draft da NBA até o MVP da NBA, um arco que Reese adoraria seguir.

Seu centro de treinamento em Nova York, Basquete Black Opsé regularmente o lar de MVP da WNBA Breanna Stewart do Liberdade de Nova York. Ele também dá as boas-vindas a nomes famosos fora do esporte, como J. Cole, Kai Cenat e Tom Brady.