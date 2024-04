Angel Reese inveja a paz de espírito de Caitlin Clark e anseia por seu novo destino no Draft da WNBA de 2024

Caitlin Clark, Angel Reese, Cameron Brink e outros fazem deste um dos mais esperados Rascunhos da WNBA nos últimos anos. Existem vários jogadores de impacto em disputa, mas seu talento é quase eclipsado por sua popularidade entre os fãs de basquete.

“Caitlin está em um mundo próprio, mas não sei se vimos esse tipo de excitação generalizada”, disse o analista da ESPN. Rebeca Lobo disse. “Você sabe, Angel Reese tem muitos seguidores. Cameron Brink tem muitos seguidores, seja seguindo-os nas redes sociais ou ao longo de sua carreira universitária.

A nova forma de arremesso de 3 pontos de Angel Reese pode ser melhor do que Caitlin Clark

“Temos mulheres entrando no draft este ano, das quais as pessoas estão muito conscientes e ansiosas para ver como seu jogo se traduzirá neste nível”.

Clark ajudou a trazer milhões de novos fãs para o jogo com suas fotos de logotipo exclusivas e habilidade de passe deslumbrante. O Iowa estrela foi um grande motivo pelo qual um recorde de 18,9 milhões de espectadores assistiram ao jogo do campeonato da NCAA, onde Carolina do Sul vencer o Olhos de falcão.

A Divisão I da NCAA O líder de pontuação de todos os tempos irá primeiro para o Indiana Fever na noite de segunda-feira, quando o draft acontecerá na Brooklyn Academy of Music diante de 1.000 fãs.

“Esta é a primeira vez que teremos fãs no draft, então acho que será especial”. Analista da ESPN Andraya Carter disse. “Para as pessoas que assistem em casa verem e ouvirem uma multidão, fãs e pessoas lá, acho que será muito emocionante.”

Enquanto Clark é um bloqueio para ir primeiro, Brink, Tennessee Rickea Jackson e da Carolina do Sul Kamilla Cardoso todos estiveram na discussão para ser colocado em segundo lugar por Los Angeles. Os Sparks também possuem a quarta escolha, com Chicago escolhendo a terceira.

“Eles são fundamentais. São uma oportunidade incrível para nossa organização”, Faíscas GM Raegan Pebley disse. “Definitivamente, queremos ver dois jogadores que não apenas tenham as habilidades necessárias para causar um impacto precoce, mas também um longo caminho pela frente, oportunidades de desenvolvimento, oportunidades de não apenas serem excelentes no que fazem, mas também em como impactam. as outras peças ao seu redor enquanto continuamos a construir esta equipe.”

Dallas é o quinto e Washington o sexto. Minnesota, Chicago, Dallas, Connecticut, Nova York e Atlanta encerrar a primeira rodada. Ao todo, são três rodadas e 36 escolhas no total.

Aqui estão algumas outras informações para o rascunho:

RETROCESSO DE LESÕES

Todos os americanos Mackenzie Holmes de Indiana e Elizabeth Kitley da Virginia Tech não poderá jogar na WNBA nesta temporada por causa de lesões nos joelhos. Holmes disse nas redes sociais que fará uma cirurgia no próximo mês.

“Neste momento, para garantir que meu corpo esteja saudável e que minha carreira de jogadora seja a mais longa e bem-sucedida possível, decidi fazer a cirurgia necessária em maio para evitar mais problemas e aliviar a dor que isso causou”, disse ela. “Declarei-me a favor do draft da WNBA de 2024 e rezo para que uma equipe me honre com uma seleção sabendo que estarei pronto para o início do campo de treinamento de 2025.”

Kitley rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no último jogo da temporada regular da Virginia Tech e perdeu toda a pós-temporada.

“Sempre que você vê qualquer jogador se lesionar em qualquer momento de sua carreira, mas principalmente naquele momento, nesta temporada especial que Virginia Tech estava tendo. Mas acho que ela é uma jogadora que sofreu, usarei a palavra ‘pista’ de novo”, disse Pebley. “Apenas muita pista pela frente. Acho que ela terá uma ótima carreira com sua versatilidade, suas habilidades de trabalho de pés. E acho que seu impacto na borda.”

CONVIDADOS

A WNBA convidou 15 jogadores para o draft na segunda-feira, incluindo Clark, Reese, Brink, Jackson, Cardoso e Kitley. Os outros são Aliá Edwards e Nika Muhl da UConn; Carisma Osborne da UCLA; Celeste Taylor e Jake Sheldon do estado de Ohio; Alissa Pili de Utah; Marquesha Davis do Mississipi; Feira Dyaisha de Siracusa; e Nyadiew Puoch da Austrália.