Angel Reese muda o jogo com uma grade nova e brilhante que roubará os holofotes de Caitlin Clark na noite do WNBA Draft

LSU estrela do basquete feminino Anjo Reese está se preparando para quebrar pescoços no Rascunho da WNBA com um chiado novo visual apresentando um grade e um possível nova cor de cabelo. Ela compartilhou os primeiros passos de sua reforma em seu História do Instagram Enquanto o Barbie Bayou prepara-se para fazer todos os esforços para o maior noite de sua vida.

Angel Reese prepara novo visual para o Draft da WNBA

O jovem de 21 anos convidou joalheiro de dentes de celebridade Essence Martin para as instalações da LSU em Baton Rouge obter equipado para uma churrasqueira personalizada, de acordo com seu Instagram. “Obrigado por ter vindo especialmente para me acertar noite de rascunho“, escreveu Anjo.

O Preparativos para o draft da WNBA não parou por aí. Reese também postou vídeos em sua história trabalhando em quadra com o treinador de Victor Wembanyama, que ajudou o francês a ser selecionado em primeiro lugar no Draft da NBA no ano passado. Ela adicionou outra foto sob o manto da escuridão, com data marcada às 6h27, com a legenda “repetições após repetições”.

O Jogador do Ano da SEC também provocou um potencial novo estilo de cabelo na história dela. Ela repôs um vídeo antigo de quando ela foi loiro no início desta temporada, com a legenda “Preciso tentar a cor novamente”, poucos dias antes do draft.

Claramente, Reese está montando um visual único isso vai mudar o jogo, mas não é novidade para ela. Impulsionado por sua frase de efeito “Assumidamente eu“, ela já quebrou barreiras ao anunciar que ela entraria no draft aparecendo no capa da revista Vogue.

Quando é o Draft da WNBA?

Os fãs não precisam esperar muito para ver o visual deslumbrante de Angel Reese se concretizar. O Draft da WNBA acontece em Segunda-feira, 15 de abril.

O Indiana Fever é a escolha número 1e são amplamente deverá recrutar a estrela de Iowa, Caitlin Clark com a primeira seleção.

Depois de Clark, vários talentosos NCAA jogadores preenchem o tabuleiro grande. Stanford Cameron Brink é o cliente potencial em segundo lugar, enquanto grandes como Kamilla Cardoso (Carolina do Sul) e Aaliyah Edwards (UConn) chegou à frente de Reese, que estava projetado para chegar ao 7º lugar no último rascunho simulado da ESPN.