Angel Reese mudou seu apelido vitalício de ‘Barbie Bayou’ por um novo no vídeo do TikTok

Angel Reese, a ex-estrela do basquete universitário feminino do LSU Tigers, deu um grande passo em sua carreira ao se tornar a 7ª escolha no Draft da WNBA. Agora, ela está pronta para começar sua jornada no basquete profissional com o Chicago Sky.

Durante seu tempo em Universidade Estadual da Luisiana, Angel era carinhosamente conhecido como “Barbie Bayou,” um apelido que refletia seu talento na quadra e sua personalidade vibrante. Agora que ela vai jogar com o Chicago Sky, Angel decidiu deixar esse apelido para trás e adotar um novomarcando um novo capítulo em sua vida atlética.

Angel Reese em sua primeira temporada na WNBA

O Pré-temporada WNBA começará em cerca de três semanas. A nova equipe de Reese, o Céu de Chicagoiniciará sua preparação com um jogo contra o Lince de Minnesota e então enfrentar o New York Liberty.

A nova equipe de Angel terá um início de temporada difícil com uma série de dois jogos contra o Asas de Dallasquarto lugar geral e segundo na Conferência Oeste na temporada regular de 2024.

Com tantas novas preocupações, Reese sabia que precisava escolher rapidamente seu novo apelido para chegar totalmente à quadra da WNBA.

Esta mudança representa não só uma nova etapa na sua carreira atlética, mas também um símbolo de crescimento e evolução pessoal. Com sua determinação e habilidades em quadra, Anjo Reese está pronta para deixar sua marca no WNBA e cativar os fãs com seu talento e dedicação.