Angel Reese não está brincando, recebe ajuda de Victor Wembanyama para a WNBA

Angel Reese está levando a sério sua preparação para o draft da WNBA. Depois Basquete feminino da LSU time foi derrotado na NCAA, deixou um gosto amargo por ser um dos favoritos.

Ange Reese e sua equipe querem aprender e seguir os passos de Estrela da NBA, Victor Wembanyama. Reese está treinando com o mesmo treinador da estrela do San Antonio Spurs, Tim Martin.

Tim Martin é um conhecido treinador de habilidades na NBA. Em 2022, organizou um treino com Victor Wembanyama e Tyrese Maxey.

Angel Reese pode se beneficiar do estilo de Wemby?

À primeira vista, Angel e Wemby têm dois estilos de jogo diferentes. Angel, por um lado, possui habilidades centrais clássicas no basquete, com movimentos na área e bom posicionamento ofensivo. Enquanto isso, Wembanyama é um grande homem muito mais versátil.

Ele tem um alcance de três pontos como nunca visto antes e também possui habilidades de manejo de bola quase como um armador. Angel terá que mudar significativamente seu jogo e ter uma curva de aprendizado se quiser jogar como Wemby.

Quando é o draft da WNBA de 2024?

O WNBA Draft 2024 será realizado na segunda-feira, 15 de abril, na famosa BAM (Brooklyn Academy of Music). A comissária da WNBA, Cathy Engelbert, anunciará as escolhas do draft ao vivo na ESPN.