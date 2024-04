Angel Reese nega furiosamente o que os leitores labiais acreditam que ela disse

Anjo Reese atualmente está focado na preparação para o Rascunho da WNBAmas ela sempre tem tempo para falar com seus inimigos.

Momento de leitura labial de Angel Reese capturado pela câmeraTwitter

Foi exatamente isso que ela fez depois que os cinegrafistas capturaram sua quadra em um Knicks de Nova York jogo. Depois de verificar seu telefone, ela murmurou algo para sua amiga. E um usuário de mídia social achou que sabia o que ela disse.

Acontece que Reese chamou BS sobre isso. Se você assistir o vídeo com atenção, não parece que é isso que ela diz.

Reese nunca teve medo de criticar alguém na quadra ou nas redes sociais, especialmente em sua conta no Twitter.

Espera-se que Reese seja uma escolha entre os 10 primeiros no Draft da WNBA na noite de segunda-feira. As projeções sobre onde ela pousará são misturadas, com alguns rascunhos simulados tendo-a tão alto quanto o 5º lugar geral e a maioria com ela indo para o 6º ou 8º.