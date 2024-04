Angel Reese se declara para o Draft da WNBA e pretende causar grande impacto no basquete profissional

LSU sensação do basquete, Anjo Reeseestá pronta para agitar além dos tribunais universitários enquanto se prepara para o Rascunho da WNBA. Falando exclusivamente com a Vogue, a atleta poderosa de 21 anos anunciou sua decisão de entrar na liga profissional com talento, optando por uma revelação de moda inspirada na lenda do tênis. Serena Williams.

“É claro que gosto de fazer tudo grande”, compartilha Reese, refletindo sobre sua ilustre carreira universitária e voltando seus olhos para o cenário profissional. “Meu objetivo final é ser um profissional e um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Sinto que estou pronto.”

Angel Reese se declara para o draft da WNBA em um emocionante vídeo de despedida da LSU

A jornada de Reese até este momento crucial foi simplesmente notável. De suas performances deslumbrantes na quadra até seu endosso fora da quadra e fama viral, Reese deixou uma marca indelével na LSU e no cenário do basquete universitário. Ao se despedir da LSU, o legado de Reese inclui levar os Tigers ao seu primeiro título de basquete da NCAA e ganhar o título de jogadora mais destacada do torneio.

Apesar do sucesso brilhante, a decisão de Reese de se tornar profissional teve sua cota de contemplação. “Quero começar de baixo novamente”, explica Reese. “Quero ser um novato novamente e me recuperar; quero ser derrubado, aprender e crescer no próximo nível.”

O fenômeno da LSU, Reese, dá o próximo passo

Entrar no draft da WNBA não é pouca coisa, com competição acirrada e vagas limitadas no elenco. No entanto, Reese abraça o desafio que tem pela frente, reconhecendo a intensidade e a dedicação necessárias para ter sucesso a nível profissional. “Vou ter que trabalhar muito todos os dias e trabalhar duro. E quem não gostaria disso? Não quero que nada na minha vida seja fácil”, afirma ela.

Enquanto Reese se concentra no draft da WNBA em 15 de abril, o mundo do basquete espera ansiosamente para ver aonde sua jornada a levará em seguida. Com sua mistura de talento, determinação e estilo, Angel Reese está preparada para deixar uma marca indelével no basquete profissional e inspirar uma nova geração de atletas.