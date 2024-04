Angel Reese teve a “brilhante” ideia de ir ao HOOD com os executivos da revista Vogue

AAngel Reese tive a ideia “brilhante” de trazer os executivos, produtores e fotógrafos da prestigiada revista Voguepara o capô. A equipe da revista teve que caminhar pelas ruas escuras de Baton Rouge, Louisiana, guiada por Reese.

“Estamos no HOOD, ponto final!” exclamou Angel Reese, dando as boas-vindas à equipe que faria uma sessão de fotos para a revista. Como sempre, ela compartilhou tudo em um vídeo no X.

Terminada a aventura e o trabalho, Angel e Vogue foram flagrados comendo em um restaurante local, que, segundo vários usuários do Instagram, tem a melhor comida. Angel sabe que na Louisiana, especialmente no “bairro”, você come bem.

Embora Baton Rouge possua uma economia forte e opções de entretenimento abundantes, o que o torna um lugar bem avaliado para se viver, nem todos os bairros brilham igualmente. Algumas áreas podem não oferecer o mesmo nível de apelo que outras, realçando os contrastes e complexidades da cidade.