Angel Reese WNBA Draft: Quanto ela ganhará na WNBA e qual time deverá escolhê-la?

Angel Reese, a talentosa atacante da LSU, está prestes a realizar seus sonhos na WNBA.

Angel Reese aprende novas habilidades com o treinador de LeBron James para se preparar para o Draft da WNBA

À medida que o draft da WNBA de 2024 se aproxima, fãs e analistas estão ansiosos sobre seu salário potencial, colocação no draft e se sua rivalidade com Caitlin Clark será transferida para a liga profissional.

Quando se trata dela WNBA salário, as projeções sugerem que os ganhos de Reese em sua temporada de estreia podem não refletir seu status de estrela.

ESPN a prevê como a Nº 8 escolha geralcom o Céu de Chicago esperado para fazer a seleção.

Em consonância com o WNBA acordo coletivo de trabalho, seu salário é estimado entre US$ 70.000 e US$ 76.000 para a temporada de 2024, um número que ressalta as disparidades entre WNBA e NBA ganhos.

Comparando WNBA e NBA salariais revela um forte contraste, atribuído principalmente às diferenças nos fluxos de receitas, especialmente dos direitos de transmissão.

Embora a NBA ostente acordos multibilionários, o WNBA opera em menor escala, com receitas de acordos de transmissão totalizando cerca de US$ 60 milhões anualmente.

Apesar dessas variações, o salário potencial de Reese oferece um fluxo de renda adicional junto com seus lucrativos negócios NIL desde seu tempo em LSU.

A perspectiva de aumento WNBA os salários, no entanto, aparecem no horizonte.

Com o novo acordo de TV da liga previsto para começar em 2025, as negociações podem levar a aumentos salariais significativos para jogadores como Reese e Caitlin Clark.

Sua capacidade de trazer sua base de fãs universitários para o WNBA pode reforçar a posição de negociação da liga, resultando potencialmente em ganhos mais elevados para os jogadores.

O que a rivalidade de Reese com Caitlin Clark significará para a WNBA?

Quanto ao projecto, o Céu de Chicago encontram-se em uma posição intrigante com duas escolhas iniciais, incluindo a seleção nº 8.

Em meio a uma turma de draft empilhada, selecionar Reese apresenta uma oportunidade para o Sky reforçar seu elenco com um talento promissor.

Sua habilidade de recuperação e potencial ofensivo podem complementar a escalação existente do time, fornecendo uma base para o sucesso futuro.

Além de suas habilidades em quadra, Reese possível chegada em Chicago acrescenta uma narrativa emocionante ao WNBA paisagem.

Sua rivalidade colegial com Caitlin Clarkque cativou os fãs de basquete em todo o país, poderia continuar no nível profissional.

A perspectiva de Febre-Céu confrontos se tornando eventos imperdíveis destaca o potencial para essa rivalidade florescer no WNBA.