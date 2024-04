Angelina Jolie afirma que Brad Pitt abusou dela antes do incidente de avião em 2016

Angelina Jolie está lançando novas acusações contra Brad Pitt – alegando que ele a agrediu antes do incidente do avião que acabou com o casamento deles… mas estamos ouvindo uma história diferente.

Em documentos judiciais, obtidos pelo TMZ, os advogados de Angie levantaram uma pesada acusação contra seu ex – ou seja, que ele supostamente abusou dela fisicamente antes do incidente no céu em setembro de 2016… o que Angelina afirmou envolver Brad colocando as mãos em o filho deles.

Sabemos que Brad negou isso e que as autoridades o inocentaram de qualquer irregularidade – mas Angelina continuou a insistir que isso aconteceu… inclusive aqui, onde seus advogados dizem que o abuso que AJ afirma ter sofrido por meio de Brad na verdade é anterior ao que aconteceu em 2016.

Eles escrevem: “Embora a história de abuso físico de Jolie por Pitt tenha começado bem antes da viagem de avião da família da França para Los Angeles em setembro de 2016, este voo marcou a primeira vez que ele voltou seu abuso físico contra as crianças também. Jolie então o deixou imediatamente. “

Angelina e sua equipe não detalham o que supostamente ocorreu antes de 2016, mas certamente estão insinuando que há mais para contar… do lado dela, de qualquer maneira.

A razão pela qual isso está surgindo agora é porque os advogados de Angelina entraram com uma moção no caso da vinícola em andamento, no qual Angie e Brad ainda estão envolvidos – com BP processando Angie por tentar vender suas ações de sua vinícola, Château Miraval, a terceiros.

O que sua equipe apresentou esta semana, se concedido, forçaria a equipe de Brad a repassar comunicações que a equipe de Angie acredita que ajudarão a vender seu argumento – que Brad supostamente se recusou a deixá-la vender suas ações de vinícola sem assinar um NDA reformulado.

Os advogados de Angelina dizem acreditar que Brad tem tentado amordaçar ainda mais Angelina, fazendo-a assinar um NDA mais expansivo e meticuloso – no que afirmam ser um esforço para impedi-la de vazar qualquer informação que possa ser prejudicial a Brad.

Sua equipe afirma que ela deveria assinar um NDA padrão em sua oferta original para vender suas ações a ele – mas afirma que ele recuou e queria que a situação fosse reforçada em meio à disputa de custódia.

Quanto ao lado de Brad… estamos ouvindo exatamente o oposto de tudo o que Angie está afirmando.

Alguém próximo de Brad nos disse que o que Angelina está fazendo aqui é normal – em que uma decisão não segue o caminho dela, e ela divulga informações falsas e enganosas como essa para mudar a narrativa e confundir o público… especialmente para um caso como este que está sendo levado ao tribunal.

Disseram-nos que Brad sabe que as alegações que ela está fazendo não têm qualquer fundamento – porque já foram litigadas no tribunal de família, com um juiz dando-lhe Custódia 50/50 de seus filhos. Em outras palavras, se essas alegações de abuso fossem verdadeiras… um juiz não teria feito isso.

Em termos das afirmações de Angie sobre o NDA – fomos informados de Brad e companhia. propôs um NDA mais restrito que realmente focasse apenas em seus negócios… e que Angelina é quem queria um NDA mais amplo, evitando que ambos menosprezassem o outro.