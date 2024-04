Angie Harmon Dog matando um mistério, os policiais não falam

Angie Harmon O querido beagle Oliver, foi baleado e morto por um entregador no fim de semana, e os policiais já concluíram que ele foi justificado, mas não dizem por quê.

A polícia nos disse que o caso estava encerrado, mas se recusou a divulgar o depoimento do entregador ou os supostos ferimentos. Eles não forneceriam nenhuma narrativa específica sobre o que o cão fez para demonstrar agressividade ou por que foi em legítima defesa.

O advogado de Angie, John Buric, conta ao TMZ, seus 2 cachorros estavam do lado de fora, na frente de sua casa, quando o entregador chegou. Angie estava lá em cima colocando comida no comedouro para esquilos e seus filhos estavam no quintal quando ouviram um tiro.