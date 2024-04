Anthony Joshua revela a data em que se aposentará como boxeador: ‘Faço 35 anos em outubro’

Antônio Josué A jornada tem sido incrível de assistir enquanto ele atualmente passa por um novo ressurgimento. O homem que perdeu o cinturão do campeonato duas vezes e o recuperou uma vez está tentando conquistá-lo pela terceira vez na carreira, mas o caminho não será fácil. Na verdade, estamos cada vez mais perto da sua reforma do que de viver outro reinado de Antonio Josué na categoria peso pesado. Antes de ter a chance de lutar novamente pelos cinturões, Joshua precisa esperar pelo vencedor do Fúria de Tyson contra Oleksandr Usyk e também pela revanche. Isso levará pouco mais de um ano para acontecer, o que não dá a AJ muito tempo para continuar. Atualmente, o britânico está com 35 anos e já mencionou no passado que essa era a idade em que se aposentaria.

Ainda temos dois anos de Anthony Joshua

Durante um show recente de Jonathan Ross, Joshua disse o seguinte sobre sua aposentadoria e seu próximo oponente: “Eu sempre disse 35. Farei 35 em outubro, estou pensando em mais dois anos ou mais se meu corpo aguentar. Criei certos negócios para os quais posso fazer a transição naturalmente e que não dependem de mim estar na vanguarda. Meu próximo oponente será por volta de setembro, quando me disseram. Eu esperava que fosse junho. Tenho algum tempo para sair agora e socializar um pouco. Estou treinando no momento, tenho dois meses antes de entrar no campo de treinamento. Não. Acho que o que eles estão dizendo é seja paciente porque você tem Tyson Fury vs Oleksandr Usyk por todos os cinturões e, uma vez feito isso, espero poder arrombar a porta e ter minha oportunidade.”

Quando Anthony Joshua se aposentar, será o momento perfeito para ele poder lutar contra Tyson Fury ou Oleksandr Usyk por todos os cinturões. Por enquanto, teremos pelo menos mais uma luta dele em 2024, mas o mundo inteiro vai querer vê-lo lutar contra um dos dois boxeadores que lutam no dia 18 de maio. AJ já fez muitas coisas pelo boxe ao longo de sua carreira . Terminar no topo enquanto luta pelo título seria a realização de um sonho não só para ele, mas para qualquer boxeador. Veremos AJ lutando contra Fury ou Usyk antes de ele se aposentar?