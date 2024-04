Anthony Kim, o talento perdido do golfe retorna: fui cercado por golpistas que me chantagearam

Óao longo dos últimos 12 anos, Anthony Kimo jogador de golfe que foi ungido como Tiger WoodsO aparente herdeiro em 2008, depois de vencer dois torneios e subir para o 6º lugar no ranking mundial, deu poucos sinais de vida.

Ele era conhecido por ter engordado e também tinha seis cachorros e dois macacos em casa.

Tiger Woods impressionado com a arrogância do filho Charlie Woods que pode ser melhor do que a dele

“Só voltei a escolher um clube há dois meses”, revelou ele em entrevista ao David Fehertycomentarista do LIV Golf, torneio do qual participou há apenas um mês na etapa do Tour em Jeddah, na Arábia Saudita.

Esse período de uma década foi cheio de especulações e ele sofreu com o vício. Ele agora se sente mais saudável, é pai e voltou a jogar golfe porque a esposa queria aprender.

“O golfe é importante para mim e não é importante para mim ao mesmo tempo” Kim disse. “Tive alguns momentos muito sombrios. Tive alguns momentos muito baixos. Me senti muito sozinho, mesmo quando havia um milhão de pessoas por perto. Eu precisava colocar minha mente em ordem e descobrir qual era meu propósito nisso. planeta.”

Uma apólice de 10 milhões de dólares

Seu talento ficou imediatamente aparente no retorno. Embora tenha começado a arremessar rodadas altas acima do par, ele conseguiu acertar 65 na sexta rodada de golfe que disputou, no último dia em Hong Kong.

“Tenho uma relação interessante com o golfe” Kim disse. “Acho que nunca adorei. O que é muito estranho para mim é que estou me apaixonando pelo jogo. Esse é um lugar tão estranho para mim porque o golfe estava cheio de pressão. O golfe estava cheio de muitas emoções diferentes para meu.

“Porque minha família teve que passar por muita coisa para me dar a oportunidade de jogar golfe. Então, com essa pressão adicional, eu estava disposto a arriscar muito mais. fora do campo de golfe, e isso levou à minha morte.”

Ele não entrou muito em seus problemas, mas deixou escapar que estava cercado por alguns personagens indesejáveis.

“Não vou mentir, estive perto de pessoas más” Kim disse. “Pessoas que se aproveitaram de mim. Golpistas. E quando você tem 24 ou 25, até 30 anos, você não percebe as cobras que vivem sob seu teto.”

O jogador de golfe de Oklahoma queria deixar claro que não fugiu.

“Eu sei que a percepção do público é que peguei esse dinheiro, fugi e decidi que iria apenas sair”, Kim disse. “Não foi esse o caso. Passei por diversas cirurgias em poucos anos. E meu corpo ainda não é o que costumava ser.”