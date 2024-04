Anthony Smith apoia as críticas de Alex Pereira, mas promete que não está apenas ‘falando merda’ sobre ele

Em apenas oito lutas no UFC, Alex Pereira conquistou títulos em duas divisões e derrotou cinco ex-campeões pelo caminho. Ele fez tudo principalmente como um atacante devastador, exibindo um incrível poder de nocaute, mas ainda mostrando algumas deficiências esperadas de um kickboxer ao longo da vida, com apenas 12 lutas de MMA no total em seu currículo.

Pereira acaba de ser a atração principal de um dos maiores cards da história do UFC 300 e encerrou a noite com um nocaute brutal sobre Jamahal Hill. Avaliando esse desempenho, o analista e lutador Anthony Smith dá crédito a Pereira por ter feito o trabalho de forma impressionante, mas mantém as críticas que faz a Pereira desde o primeiro dia em que chegou ao UFC. Críticas que podem irritar o craque brasileiro.

“Eu mantenho tudo o que disse”, disse Smith ao MMA Fighting. “[Daniel Cormier] diz isso o tempo todo. Como esse cara ainda está ganhando lutas? Sim, pergunto a mesma coisa. Porque não faz sentido! Ele tem um conjunto de habilidades muito limitado. Ele é muito, muito, muito perigoso em uma coisa e é medíocre no resto.

“Em vez de fazer parecer que estou falando merda sobre ele, estou construindo-o. Isso é incrível! É absolutamente incrível que ele seja capaz de fazer o que fez neste nível por tanto tempo. É impressionante. Não estou falando merda sobre isso. É impressionante.”

Smith não voltará atrás em nenhum comentário que fez sobre Pereira só porque ele continua conquistando vitórias com a melhor arma à sua disposição. Desde o primeiro dia em que chegou ao UFC, Pereira já era um dos atacantes mais letais que já competiu dentro do octógono, mas as demais áreas de seu jogo ainda estão em desenvolvimento.

A primeira luta de Pereira no meio-pesado é um exemplo perfeito dessas deficiências, segundo Smith. No UF 291, o ex-campeão Jan Blachowicz o derrubou no chão e basicamente o espancou por cinco minutos consecutivos.

“O negócio é o seguinte: estou fazendo meus detalhamentos e análises, é verdade”, disse Smith. “Quer ele e eu tenhamos essa conversa ou não, sou muito honesto sobre minha análise dele. Tudo o que eu disse, eu mantenho. Esse é apenas o jogo de luta. Ele pegou um raio em uma garrafa, e não quero dizer que esteja tendo sorte. Porque ele não é.

“Ele é uma ameaça legítima e um perigo legítimo. Mas por causa dos confrontos e de algumas circunstâncias – como se Jan Blachowicz fosse um lutador de artes marciais mistas muito melhor. Ele provou isso no primeiro round. Não acho que ele se adaptou à altitude de Salt Lake City, porque depois disso ele foi gaseado e ficou meio reservado para ficar na frente de Alex. Ele não conseguiu derrubar porque estava cansado. Vamos apenas chamá-lo do que é.

Blachowicz ficar sem gás após um round não é culpa de Pereira, e é por isso que Smith não quer diminuir essa vitória, mas também não pode ignorar os fatos da situação.

Smith acredita que nessa mesma posição, nas costas de Pereira, faltando quase cinco minutos para o trabalho, ele teria encerrado a luta e não haveria segundo round.

“Não estou criticando Alex por isso. Acho que ele fez um ótimo trabalho mantendo-se seguro”, disse Smith. “Achei que ele melhorou um pouco no grappling. Ele teve um top 5 dos meio-pesados ​​​​nas costas por quase cinco minutos. Magomed Ankalaev sai do primeiro round na mesma posição? Provavelmente improvável. Se eu ficar nas suas costas por tanto tempo, você sai do primeiro round? Provavelmente não. Vamos parar com toda essa merda e ser honestos. Sou Jan Blachowicz, termino nessa posição? 100 por cento do tempo. Engancha-se na cerca e você fica de barriga para baixo? Vou levar para casa $50.000 extras. Isso está acontecendo.

“Se Magomed Ankalaev ficar na mesma posição, isso vai acontecer. Eu poderia te dar cinco outros meio-pesados ​​que chegariam a essa posição [and finish]. Jan Blachowicz não é necessariamente conhecido como finalizador. Ele é faixa-preta de jiu-jitsu, manda muito bem no chão, mas não é um finalizador prolífico no chão e tudo bem. Acho que o Alex Pereira fez um ótimo trabalho nessa posição e acho que ele fez o que tinha que fazer no segundo e terceiro round, muito, muito cansado em altitude para conseguir a vitória. Não tenho críticas contra isso. Ele venceu um cara muito durão.”

Quando se trata das próximas duas lutas de Pereira contra Jiri Prochazka e Hill, Smith reconhece que essas lutas em particular não apresentaram o mesmo nível de ameaça quando se tratava de wrestling e grappling.

Hill é mais conhecido como um boxeador com mãos pesadas e Prochazka normalmente se envolve em lutas de ação selvagens e ininterruptas, onde ele dá um soco para devolver um de sua autoria. É um jogo perigoso para se jogar com um nocauteador como Pereira.

“Jamahal Hill, não há ameaça de luta livre”, disse Smith. “Não estou falando merda nenhuma sobre Jamahal. Esse não é o jogo dele. É um confronto favorável. Isso é 50/50, na melhor das hipóteses, para ambos. Sem a ameaça de uma queda, você ataca de maneira muito diferente em uma luta quando não está preocupado com a possibilidade de alguém derrubar. Jiri Prochazka – e essa pode ser a única luta que escolhi para Alex Pereira – porque Jiri Prochazka é uma irresponsabilidade defensiva. Ele é muito livre, ele é muito aberto. Ele dá muitos chutes nas pernas.

“Acabamos de ver isso na luta contra Aleksandar Rakic. Crédito para Jiri, acho que ele fez um ótimo trabalho, conseguiu se manter seguro, conseguiu acertar alguns figurões. Ele machucou Rakic. Achei que ele se saiu muito bem. Mas havia muitos problemas lá. Ele foi muito atingido. Ele se machucou com os chutes na perna e o mesmo aconteceu com Pereira. Ele pressionou muito o Pereira, mas ele não é responsável nessas situações difíceis e chutou forte. Glover Teixeira também acertou bastante Jiri Prochazka em pé.

Independentemente dos adversários ou dos confrontos estilísticos, Pereira continua encontrando uma forma de vencer e Smith acredita que isso deve ser elogiado. Pereira pode não gostar que Smith aponte suas deficiências ou fraquezas percebidas, mas não vai se desculpar por fazer seu trabalho.

“Ele teve alguns, não quero dizer confrontos favoráveis, porque isso faz parecer que ele está se esquivando das pessoas – ele não está”, disse Smith. “Ele teve algumas lutas que realmente funcionaram a seu favor e algumas coisas aconteceram em seu caminho. Isso é merda de MMA. Esse é o jogo. Às vezes as coisas simplesmente acontecem do seu jeito.

“Jake Ellenberger passou por muitas lutas e situações difíceis e, às vezes, as fichas simplesmente caíam em seu caminho e, mais tarde, no caminho, isso não acontecia. É assim que é. Em algum momento isso não vai continuar e isso é apenas o jogo. Isso vai acontecer com todos nós.”