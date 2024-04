Aparições no campeonato da NCAA da Carolina do Sul: Quando foi a última vez que a equipe feminina chegou às finais?

TOs Gamecocks da Carolina do Sul estão indo invictos para o Campeonato da NCAA, Kamilla Cardoso, Ashlyn Watkins, Tessa Johnsone o restante do time enfrentará Iowa State e Caitlin Clark para provar quem é o melhor time do ano.

A Universidade da Carolina do Sul teve um confronto na Carolina ao derrotar o Estado da Carolina do Norte por 78-59, destruindo completamente a oportunidade de avançar para as finais do March Madness.

Paige Bueckers discorda de Caitlin Clark e quanta atenção ela recebe

Quando acontecerá o jogo do campeonato da NCAA?

A final do campeonato da NCAA ocorrerá na noite de domingo na Rocket Mortgage FieldHouse Arena em Cleveland, Ohio.

Esses anos Torneio March Madness da NCAA foi um recorde depois que o basquete feminino se tornou mais popular do que nunca, já que muitos estão prestando atenção a grandes nomes como o de Iowa Caitlin Clark, Angel Reese da LSU, Paige Bueckers da UConn, Juju Watkins da USC e também South Carolina’s Kamilla Cardoso. Enquanto isso, Clark se tornou o jogador de basquete masculino ou feminino com maior pontuação no mês passado

Quantas vezes o basquete feminino da Carolina do Sul venceu o campeonato nacional?

O Galos de guerra apareceram no Torneio do campeonato da NCAA 20 vezes antesa partir de 1982, depois de muito trabalho, avançaram progressivamente para a segunda fase 17 vezes, para o Sweet Sixteen 14 vezes, para a Elite Eight 8 vezes, para o Final Four 6 vezes desde 2015e finalmente venceu seu primeiro jogo do campeonato em 2017 e depois repetido em 2022.

Desta vez, os Gamecocks têm grandes esperanças depois de um torneio perfeito e nunca saiu da quadra derrotado desde o início do torneio.

Do outro lado do suporte, Caitlin Clark e os Hawkeyes tiveram um avanço muito controverso para as finais depois de vencerem os UConn Huskies por apenas 2 pontos de margem devido a uma falta nos últimos 3 segundos da partida.

Onde assistir Iowa x Carolina do Sul?

Os fãs do basquete da NCAA podem baixar o ESPN + às 15h ET ou sintonize ABC em todo o país.