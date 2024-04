Aqui está o que a cigana Rose Blanchard jogou fora da geladeira de Ryan

Cigana Rosa Blanchard jogou fora mais do que alguns itens em Ryan Anderson na geladeira – ela estava jogando fora caixas inteiras de comida, novas e velhas … TMZ descobriu.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Gypsy e seu ex-marido jantavam muito fora durante o casamento – mas Ryan raramente comia toda a sua comida nos restaurantes que frequentavam, optando por levar grande parte para casa.

Disseram-nos que ele constantemente trazendo para casa sacolas de cachorro e caixas de ração para viagem chegou ao auge em um ponto antes de eles se separarem – resultando em sua geladeira ficando lotada com uma tonelada de recipientes … o que nos disseram que realmente começou empilhar.

Nossas fontes também nos disseram que o casal também estava filmando a segunda temporada do programa Gypsy’s Lifetime – onde receberiam refeições fornecidas pela produção. Assim, essas refeições também seriam embaladas e colocadas na geladeira. É seguro dizer que isso irritou Gypsy depois de um tempo.

Disseram-nos que Gypsy começou a se sentir muito estimulada e estressada com todo o acúmulo de comida… como nossas fontes dizem que isso a lembrou profundamente de sua falecida mãe, Dee Dee Blanchard problemas.

Para lidar com o estresse, dizem que um dia Gypsy decidiu esvaziar a geladeira… o que se transformou em um drama com seu ex. Como GRB não sabia o que era velho ou novo – já que nada estava rotulado – fomos informados de que ela acabou jogando fora quase tudo.