Arda Guler leva o Real Madrid mais perto do título da LaLiga com vitória de aço sobre a Real Sociedad

Arda Guler marcou o gol da vitória como Real Madrid deu um passo mais perto de conquistar seu 36º LaLiga título com um estreito Vitória por 1 a 0 contra a Real Sociedad na Arena Real.

Com uma vantagem de 11 pontos sobre o Barcelona no início do jogo, o incomum início da noite de sexta-feira foi entregue Os homens de Carlo Ancelotti uma chance de colocar realisticamente a corrida pelo título para dormir.

O italiano optou por dar descanso a alguns dos seus craques, com Vinicius Jr e Jude Bellingham os nomes das estrelas deixados no banco, enquanto Kepa Arrizabalaga teve uma rara largada no gol, com sua última largada em janeiro.

Mas eles começaram com o pé atrás, já que a Real Sociedad dominou a posse de bola com Takefusa Kuboex-jogador juvenil do Real Madrid entre 2019 e 2022, chegando a poucos centímetros de abrir o placar.

Juan HerreroEFE

Kepa teve que mostrar sua inteligência para negar ao extremo japonês no poste mais próximo, depois que ele foi encontrado por Mikel Oyarzabal. Minutos depois, o craque basco caiu dentro da área implorando por pênalti, mas o árbitro rejeitou corretamente seus apelos após uma colisão suave com Fran Garcia

Mas isso não impediu La Real, que continuou avançando com Oyarzabal a força criativa. O internacional espanhol conseguiu uma noz-moscada sublime Éder Militão antes de fornecer Benat Turrientesque disparou por pouco a 20 metros de distância.

Os líderes encontram uma maneira

Apesar de sofrer forte pressão, o Real Madrid colocou-se na frente pouco antes da meia hora. Dani Carvajal foi encontrada por Aurelien Tchouameni com um belo passe diagonal e o cruzamento rasteiro do lateral causou confusão Igor Zubeldiaque não conseguiu evitar Colarinho de marcar apenas seu segundo gol pelo clube.

Apenas três minutos depois, a equipa da casa pensou que tinha empatado. Kubo depois Tchouameni foi roubado na beira de seu próprio camarote por Barrenetxea. Mas depois de uma verificação do VAR, o árbitro José Luis Munuera Montero anulou o gol por falta sobre o francês.

ANJO RIVEROMARCA

A disputa não conseguiu gerar o mesmo nível de emoção após o intervalo, já que a chuva continuou a cair em San Sebastian, embora a Real Sociedad continuasse a pressionar para empatar.

Kepa mais uma vez mostrou seus bons reflexos para negar Turrientes e Ancelotti, talvez preocupado com o desempenho, reagiu enviando Vini Jr e Federico Valverde.

Oyarzabal em seguida, marcou com um passe desviado, mas foi corretamente sinalizado como impedimento pelo árbitro assistente. E o mesmo homem só pôde assistir em agonia enquanto seu esforço lascado batia Kepaapenas para saltar centímetros de largura do poste.

O Real Madrid foi facilmente o segundo melhor da noite, mas com três pontos e sem sofrer golos, Os homens de Ancelotti estão caminhando para o título com cinco jogos pela frente.