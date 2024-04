Ariana Grande e Ethan Slater Pack no PDA na frente de costars de ‘Wicked’

O TMZ obteve um vídeo de Ethan colado ao lado de Ariana enquanto eles estavam em plena conversa durante um jantar chique no Nobu Caesars Palace. Eles se revezaram para se abraçar durante a refeição… que foi oferecida pela Universal depois que o casal – e os co-estrelas de “Wicked” – chegaram ao CinemaCon para divulgar o filme.

Embora fosse, tecnicamente, um evento de trabalho, eles ainda falavam de sorrisos e palavras doces – ela até acariciou as costas dele enquanto conversavam, com os olhos fixos um no outro.