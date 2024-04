Arizona Coyotes deve se mudar para Utah, jogadores informaram hoje

Pcamadas e funcionários do Coiotes do Arizona foram informados antes do jogo de sexta-feira contra o Lubrificadores de Edmonton que a equipe está preparada para mudar para Utah. O anúncio despertou considerável atenção entre os Coiotes comunidade, já que a mudança marcará um novo capítulo para a franquia.

Bill Armstrongo Director Geral dos Coyotes, voou de Minnesota para Edmonton, onde estava participando do Quatro Congelados semifinais. Embora ele tenha se recusado a fornecer comentários à mídia, fontes confiáveis ​​confirmam que Armstrong divulgou os planos de realocação à equipe e aos funcionários. Isto veio em resposta à crescente demanda por clareza depois que rumores sobre a possível mudança começaram a circular.

Coiotes se preparam para mudança para Utah: visita da equipe planejada em breve

De acordo com fontes, estão sendo feitos preparativos para que os membros da equipe e funcionários visitem Cidade de Lago Salgado, que em breve será sua nova casa. Embora inicialmente houvesse especulação de que a visita poderia ocorrer imediatamente após o último jogo da equipe na temporada, na próxima quarta-feira, desafios logísticos podem atrasar a viagem. Fontes próximas à direção da equipe indicam que ainda são necessários preparativos antes que a mudança possa ser oficialmente executada.

Apesar desses obstáculos, o Liderança dos coiotes garantiu a todos os envolvidos que estão em curso esforços para organizar uma visita assim que a transferência for finalizada. Esta abordagem proativa visa facilitar uma transição tranquila para todas as partes envolvidas.

À medida que a situação evolui, mais atualizações serão fornecidas. A mudança para Utah representa não apenas uma mudança significativa para os Coyotes, mas também para os torcedores.