Arman Tsarukyan e Diego Lopes têm pagamento retido e enfrentam potencial punição após incidentes no UFC 300

Arman Tsarukyan e Diego Lopes enfrentam potencial punição depois que os dois lutadores se envolveram em brigas no UFC 300, em Las Vegas.

Durante uma reunião com a Comissão Atlética do Estado de Nevada na terça-feira, foram revelados detalhes sobre as bolsas e o dinheiro retido dos lutadores até que uma audiência disciplinar completa possa ser realizada em maio.

De acordo com um relatório lido pelo procurador-geral adjunto de Nevada, Matthew Feeley, Tsarukyan ganhou US$ 158.000 por sua vitória sobre Charles Oliveira e US$ 31.600 foram retidos, o que representava 20% de sua bolsa.

Tsarukyan enfrenta possível punição após brigar com um fã durante sua caminhada até o octógono no UFC 300. A comissão observou que o torcedor envolvido no incidente optou por não apresentar queixa contra Tsarukyan.

Após a vitória, Tsarukyan abordou o incidente na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 300, onde afirmou que o torcedor o sacudiu com o dedo médio, o que o levou a dar um soco no torcedor antes da intervenção da segurança.

“Ele me mostrou ‘Foda-se’ e queria me dar um soco e eu queria dar um soco nele de volta”, disse Tsarukyan. “É isso. Então pessoal, ninguém me mostre ‘Foda-se’. Não importa quem você é, vou dar um soco na sua cara. Você pode me mostrar ‘F * ck’ a cerca de 200 metros, não vou dar um soco em você. Mas quando você está perto de mim, é automaticamente que sou da Rússia. Não faça isso, por favor, ou irei para a prisão nos EUA”

A comissão concordou em continuar a reter os 31.600 dólares da bolsa de Tsarukyan até que uma audiência disciplinar completa tenha lugar na próxima reunião, em Maio.

Quanto a Lopes, ele ganhou US$ 100.000 por sua vitória por nocaute no primeiro round sobre Sodiq Yusuff, com a comissão retendo US$ 5.000 de sua bolsa depois que ele pulou no meio da multidão após sua vitória, o que ele foi especificamente aconselhado a não fazer.

Um dos comissários, que esteve presente no UFC 300, lembrou que Lopes subiu na jaula e acenou para o CEO do UFC, Dana White, sobre pular para fora do octógono. O comissário alegou que White o dispensou para lhe dar permissão, com o executivo do UFC supostamente declarando “Eu pagarei a multa dele”.

Com isso, parte da bolsa de Lopes foi retida.

Os US$ 5.000 permanecerão retidos na Comissão de Nevada até que uma audiência disciplinar completa possa ser realizada na próxima reunião marcada para maio.

Os comissários também pediram provas em vídeo, especificamente sobre a altercação com Tsarukyan, para que pudessem ser revistas antes de qualquer punição potencial ser proferida.