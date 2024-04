Arman Tsarukyan explica por que desistiu da luta pelo título do UFC 302 com Islam Makhachev

Arman Tsarukyan está esperando o momento certo para entrar na jaula com Islam Makhachev novamente.

Tsarukyan conquistou a maior vitória de sua carreira no último sábado no UFC 300, ganhando um aceno dividido sobre o ex-campeão dos leves Charles Oliveira para potencialmente marcar uma luta com Makhachev, o atual campeão. Uma luta entre Tsarukyan e Makhachev marcaria a segunda vez que eles dividiriam o octógono, com Makhachev conquistando uma vitória em abril de 2019 sobre o então estreante Tsarukyan.

Sobre A hora do MMATsarukyan confirmou que foi questionado se estaria disposto a lutar contra Makhachev no UFC 302, no dia 1º de junho, mas ele recusou.

“É verdade”, disse Tsarukyan. “Quando saí do octógono, imediatamente [UFC COO Hunter Campell] veio e disse: ‘1º de junho. Islã’. Eu disse que preciso pensar. Foram, tipo, sete semanas [away], e não consigo pular muito rápido, então preciso descansar um pouco e acampar. Se fosse final de junho, eu aceitaria essa luta porque teria pelo menos 10 semanas – duas semanas de descanso e oito semanas de preparação.

“Por que tenho que correr o mesmo risco que na primeira luta? É a mesma coisa, em cima da hora. Quero estar pronto e quero ter um campo de treinamento completo. Por que, se sou o candidato número 1, por que tenho que correr o risco? Claro, se eu estiver [only] no top 10 e alguém disse: ‘Sete semanas, você pode lutar no dia 1º de junho?’ Claro, eu vou aceitar. Mas acabei de vencer o ex-campeão, um lutador do Hall da Fama, e isso não faz sentido.”

Em vez disso, foi anunciado no sábado que Makhachev enfrentará Dustin Poirier na luta principal do UFC 302. “The Diamond” alternou vitórias e derrotas nas últimas cinco lutas, mas detém vitórias recentes sobre Conor McGregor, Michael Chandler e Benoit Saint Denis.

Tsarukyan tem sido um dos lutadores mais quentes da categoria leve desde sua derrota para Makhachev, indo por 9-1, com seu único revés sendo uma derrota por decisão dividida para Mateusz Gamrot. Quando o UFC apareceu para recompensá-lo por seus esforços, doeu-lhe recusar a oferta da luta pelo título.

“Foi difícil dizer não”, disse Tsarukyan. “Foi difícil dizer não, mas sei que vou lutar pelo título com o vencedor daquele [Makhachev vs. Poirier] lutar.”

Tsarukyan acrescentou que é compreensível que os matchmakers queiram que ele enfrente o vencedor da luta principal do UFC 302.

Atualmente, Tsarukyan treina no American Top Team, na Flórida, com Poirier, mas não teria problemas em enfrentar seu companheiro se isso significasse lutar pelo título, embora não tenha certeza se Poirier pensa o mesmo. Ele está mais confiante de que não haveria problema em conseguir que Makhachev assinasse na linha pontilhada.

Se Tsarukyan tiver que escolher seu próximo oponente, será Makhachev.

“É uma pergunta difícil porque Poirier, ele é meu companheiro de equipe, e Islam, aquele cara que eu quero tanto vencer que você nem imagina”, disse Tsarukyan. “Primeiro, ele tem o título e, segundo, é a revanche. Essa luta, para mim, faz sentido. Definitivamente, quero ver o vencedor ser Islam Makhachev.

“Mas não vou apoiar ninguém lá, só vou sair e assistir a boa luta. Poirier é bom. Ele está em boas condições, consegue nocautear as pessoas com muita facilidade. Se o Islam cometer pequenos erros, Poirier irá nocauteá-lo. Ele tem um soco muito poderoso.”