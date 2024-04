Arman Tsarukyan explica tentativa de socar fã antes da luta no UFC 300, comenta Dana White

Não comece nada, não haverá nada. Essa é a mensagem de Arman Tsarukyan depois de quase brigar a caminho da jaula no UFC 300.

No sábado, Tsarukyan venceu Charles Oliveira por decisão dividida no UFC 300, colocando-o na linha de uma futura disputa pelo título dos leves. Mas seu desempenho sem dúvida não é a maior lição da luta, porque durante sua paralisação, Tsarukyan teve uma breve altercação onde deu um soco em um torcedor na arquibancada.

Embora não estivesse claro na época o que motivou essa reação, em sua reunião pós-luta, Tsarukyan expôs o incidente, dizendo que o torcedor o abordou e fez um gesto ofensivo, e ele retaliou.

“Ele me mostrou ‘Foda-se’ e queria me dar um soco e eu queria dar um soco nele de volta”, disse Tsarukyan. “É isso. Então, pessoal, ninguém me mostre ‘Foda-se’. Não importa quem você é, vou dar um soco na sua cara. Você pode me mostrar ‘F ***’ de uns 200 metros, eu não vou te dar um soco. Mas quando você está perto de mim, é automaticamente que sou da Rússia. Não faça isso, por favor, ou irei para a prisão nos EUA”

A história de atletas praticando exercícios físicos com torcedores nas arquibancadas não é particularmente boa nos EUA, mas esta não acabou como uma situação de “Malícia no Palácio”, já que Tsarukyan continuou na jaula após o incidente e lutou sem problemas. Mesmo assim, o CEO do UFC, Dana White, falou sobre o assunto em seu próprio scrum no UFC 300 após o evento e reconheceu que a situação pode não ser totalmente resolvida, dependendo da reação do torcedor.

“Talvez você não queira ficar pendurado nas coisas e agarrar as pessoas quando elas estão saindo”, disse White. “Esses caras estão todos empolgados com qualquer coisa. Tenho certeza de que provavelmente seremos processados. Nós vamos lidar com isso na segunda-feira também.”