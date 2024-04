Armeira ‘Rust’ Hannah Gutierrez-Reed condenada a mais de um ano de prisão

A ex-armeira “Rust” – que foi condenada por homicídio culposo por seu papel na morte de Hutchins – recebeu uma sentença de 18 meses de prisão na segunda-feira, na frente de um juiz do Novo México. Ela cumprirá pena em uma instituição correcional feminina no estado.

Gutierrez-Reed foi a primeira pessoa a ser julgada pela morte do diretor de fotografia de “Rust”. Lembre-se, Hutchins era morto por uma bala de munição real disparado de uma arma de hélice Alex Baldwin estava segurando … diretor de “Rust” Joel Sousa também ficou ferido no tiroteio.

Ao longo do julgamento criminal de duas semanas, a promotoria descreveu Gutierrez-Reed como imprudente e descuidada em seu trabalho – tanto que, alegaram, isso equivalia a negligência criminosa. Mesmo assim, a equipe de defesa do HGR afirmou que ela era fácil bode expiatório da tragédia .

No final das contas, o júri ficou do lado da acusação… eles encontraram Gutierrez-Reed culpado de homicídio involuntário. No entanto, o júri a considerou inocente de adulteração de provas.