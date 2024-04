Artur Antunes Coimbra – Pelé Branco

A história do futebol brasileiro tem muitos nomes de jogadores de futebol de sucesso que conquistaram o mundo dos esportes. Em particular, essas estrelas incluem Artur Antunes Coimbra, mais conhecido no meio futebolístico como Zico. Houve uma época em que esse atleta era chamado de “Pelé branco” sendo considerado o driblador mais impressionante, um finalizador incrível e o melhor jogador de futebol da primeira metade dos anos 80. Considerando que Zico disputou 3 Copas do Mundo e disputou 88 partidas pela Seleção Brasileira, mas ele não conquistou o título mundial.

A Ascensão De Zico Desde Os Primeiros Anos Ao Estrelato

A ascensão de Zico na carreira futebolística começou aos 14 anos, quando um olheiro do Flamengo o trouxe para o time. Naquela época, o menino pesava apenas 37 kg, então se deparou com o problema de ganhar massa muscular e se esforçar para estrear na seleção aos 18 anos. O jovem da época podia se orgulhar de uma excelente técnica de jogo, capacidade de fazer passes solo, apesar de ter apenas 172 cm de altura, ele era um excelente cabeceador e cobrava faltas eficazes.

A carreira estelar de Zico começou com a conquista do Campeonato Brasileiro em 1980. Um ano depois, conquistou a Taça Libertadores, mas, o jogador não ficou muito tempo no Flamengo, em 1983 transferiu-se para a seleção da Udinese. Na primeira temporada, Zico conseguiu marcar 19 gols, os resultados quase chegando ao nível de Michel Platini (artilheiro desta temporada), a diferença era de 1 gol. Zico conseguiu retornar ao Flamengo em 1985 e continuou jogando lá por mais 4 anos, depois começou trabalhando no governo.

Magia Em Campo: Momentos Marcantes Na Carreira De Zico

A carreira futebolística de Coimbra tem muitos momentos impressionantes. Os eventos mais marcantes incluem:

Artilheiro do Campeonato Brasileiro – 2 vezes;

Melhor jogador de futebol do Brasil – 2 vezes;

Melhor jogador de futebol da América do Sul – 3 vezes;

Campeão do Brasil – 4 vezes;

Artilheiro do Campeonato Carioca – 4 vezes;

Campeão da Liga Carioca – 7 vezes e muitas outras premiações.

As conquistas do grande jogador de futebol não param por aí. Após a saída de campo, Zico passou a trabalhar como treinador e como treinador, conseguiu receber o título de campeão turco, também tem a Taça da Turquia, a Taça do Uzbequistão e outros prémios honorários.

A Contribuição De Zico Para A Seleção Brasileira No Cenário Mundial

Artur jogou pela Seleção Brasileira por 13 anos, de 1976 a 1989 e, em esse período, o jogador de futebol disputou 72 partidas, onde marcou 52 gols. Sua estreia na seleção ocorreu em 1976, 6 anos depois, disputou a Copa do Mundo, onde conquistou o título de artilheiro da Seleção Brasileira e durante este torneio, ele marcou 4 gols onde, um dos gols acertou, na baliza da seleção argentina, abrindo o placar na 1ª partida da 2ª fase de grupos. Contudo em 1986, o jogador de futebol fez com que a seleção nacional perdesse, perdendo o campeonato nas quartas de final para a seleção francesa o que acabou sendo o último jogo de Zico pela seleção.

Por Que Zico Merecia O Título De “Pelé Branco”

Artur Antunez Coimbra não é conhecido apenas como Zico, este atleta brasileiro tem um apelido muito mais interessante – “Pelé branco”. O apelido indica que para o Brasil Zico foi um dos maiores atletas que alcançou incrível habilidade no manejo da bola. O atleta o controlou com tanta habilidade em campo que qualquer malabarista de circo poderia invejá-lo. Ele não criou apenas corridas impressionantes, mas também teve excelente visão de campo e foi capaz de lançar um passe longo inesperado para um companheiro de equipe, colocando-o em posição de finalização.

Outro fato interessante sobre Zico é que ele fazia um excelente chute com os dois pés e seu cabeceamento impressionava, vencendo facilmente defensores muito mais altos em campo, além disso, as cobranças de falta de Zico também foram muito boas além disso, ele conseguia chutar de uma distância de até 25 M. Se Artur se aproximasse da bola em campo, todos esperavam imediatamente um gol dele, Zico conseguiu completar cerca de 80% das cobranças de falta.