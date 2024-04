As 8 melhores maneiras de corrigir o código de erro Peacock PAS_41004

Hoje em dia, o Peacock está se fortalecendo como um dos principais serviços de streaming de TV, bem como como canal de esportes ao vivo, por causa da Ryder Cup e outros eventos esportivos. No entanto, enquanto desfruta de seu programa ou esporte favorito no Peacock, você pode ter se deparado com o incômodo código de erro PAS_41004. Se for esse o caso, sua experiência pode ter sido arruinada.

No entanto, você não precisa ficar triste ou preocupado. Como você já pagou pelo serviço, você merece uma solução adequada para esse problema. Infelizmente, o Peacock não oferece um suporte tão bom que deveria ajudar seus usuários. No entanto, iremos ajudá-lo a corrigir o código de erro Peacock PAS_41004 neste guia da maneira mais fácil possível.

O que significa o código de erro Peacock PAS_41004?

Em geral, o código de erro PEacock PAS_41004 significa que seu plano expirou e o pagamento falhou. No entanto, o motivo não se limita a isso. Em outros casos, também vimos usuários enfrentando o mesmo código de erro, mesmo com seu plano anual.

Nesse caso, uma simples reinicialização ou logout e login novamente resolveu o problema. Às vezes, os servidores Peacock também desempenharam um papel na exibição do código de erro PAS_41004 aos consumidores. Por último, uma conexão lenta com a Internet também pode levar ao código de erro Peacock PAS_41004. No entanto, se você estiver incomodado com isso, não se preocupe. Nós o ajudaremos a consertar isso na próxima seção.

Como corrigir o código de erro Peacock PAS_41004

Aqui estão 8 maneiras de corrigir o código de erro Peacock PAS_41004. Recomendamos que você siga todos esses métodos e não pule nenhum. Se você pular, não conseguirá encontrar a rota que causa o seu problema.

1. Verifique sua conectividade com a Internet

A primeira coisa que você deve fazer ao encontrar o código de erro Peacock PAS_41004 é verificar sua conexão com a Internet. Para fazer isso, acesse o site do Speed ​​Test e verifique a velocidade da sua conexão com a internet. Se você notar que está abaixo de 5 MBPS, isso causará uma interrupção no serviço de streaming e você receberá códigos de erro do Peacock. Aqui estão algumas coisas que você pode tentar fazer:

Aproxime-se do roteador se estiver usando WiFi. Mude para uma conexão de Internet com fio. Se chegar mais perto não for uma opção, tente usar dados móveis. Confira nossas dicas para aumentar a velocidade da internet. Fale com seu provedor de serviços de Internet.

Depois de fazer tudo isso e a velocidade da sua internet aumentar, verifique se você está enfrentando o código de erro Peacock PAS_41004 ou não.

2. Saia e faça login novamente

A próxima coisa que você deve tentar é sair e fazer login novamente. Na maioria dos casos, essa correção conseguiu corrigir o código de erro PAS_41004 do Peacock. Você simplesmente precisa tocar no ícone do seu perfil e tocar em sair.

Este é um método muito simples, mas eficaz, e resolve principalmente códigos de erro relacionados ao Peacock. No entanto, se isso não ajudar, prossiga com a próxima correção.

4. Verifique seu plano

Às vezes, o código de erro PAS_41004 também é causado quando o seu plano expirou. Se o seu plano expirou, é melhor você verificar se possui um plano ativo ou não.

Na maioria das vezes, o usuário não passa despercebido sobre o vencimento do plano e o Peacock, sem notificação, simplesmente interrompe o serviço. Nesse caso, o código de erro PAS_41004 torna-se comum.

Portanto, é sempre recomendável verificar continuamente a validade do seu plano caso você esteja usando um plano mensal. Para clientes anuais, isso geralmente não é um problema. Se o plano for sua preocupação, prossiga com a próxima correção para resolver o problema do plano expirado.

5. Altere sua forma de pagamento

O próximo método que você pode usar para corrigir PAS_41004 é alterar sua forma de pagamento. Como disse anteriormente, você precisa verificar seu plano. Se o seu plano expirou, o Peacock pode já ter tentado deduzir o pagamento, mas possivelmente não teve sucesso na tentativa. Nesse caso, você está vendo o erro. Portanto, é obrigatório alterar a forma de pagamento para uma que funcione. Aqui estão as etapas para alterar sua forma de pagamento:

Abrir Pavão. Clique no seu Perfil. Agora clique em Planos e Pagamento. Na seção Método de pagamento, clique no método de pagamento de sua preferência. Agora, selecione entre as opções de pagamento disponíveis.

No entanto, é recomendável que você escolha uma opção de pagamento diferente. Por exemplo, se você estava usando um cartão de crédito, mude para PayPal e clique em Atualizar forma de pagamento.

Depois de verificar que o pagamento foi deduzido de sua conta bancária, seu código de erro PAS_41004 desaparecerá. No entanto, se isso não ajudar, prossiga com a próxima correção.

6. Limpe o cache do aplicativo Peacock

Semelhante aos navegadores, os aplicativos também armazenam cache para melhorar o desempenho e a velocidade ao reproduzir vídeos. Como resultado, o cache fica confuso no smartphone e na TV. No entanto, às vezes o cache pode ser corrompido e causar vários problemas, como o código de erro PAS_41004. Se você estiver usando o Peacock em seu Android ou iPhone, será necessário limpar o cache do código de erro de correção PAS_41004.

No Android:

No seu telefone, abra o painel de notificação e toque em Configurações. Agora, role para baixo até Aplicativos e encontre o aplicativo Peacock. Toque no Aplicativo e depois toque em Limpar cache. É isso.

O método listado acima pode ser diferente dependendo dos diferentes fabricantes de smartphones. Se você estiver tendo problemas, basta abrir Configurações e procurar por Aplicativos.

No iPhone:

Abrir Configurações. Toque em Em geral. Role para baixo até Armazenamento do iPhone. Encontrar Pavão e toque nele. Por fim, toque no Descarregar aplicativo.

É isso. Agora, o cache do aplicativo Peacock está limpo. No entanto, limpar o cache do seu telefone Android não desconectará você. Por outro lado, descarregar o aplicativo no seu iPhone irá desconectá-lo.

7. Reinstale o aplicativo Peacock

Se você estiver enfrentando problemas na TV e no telefone, agora é hora de tentar reinstalar. Mesmo na sua TV ou Roku TV, qualquer TV que você esteja usando, reinstalar a Peacock TV é uma solução viável. No entanto, se você estiver usando o Roku TV, remover o canal Peacock é como desinstalar. Semelhante à desinstalação, você precisará adicionar o canal novamente para instalá-lo.

Em outros fabricantes, o método de desinstalação será semelhante e, se tiver algum problema, poderá pesquisar no site oficial do fabricante. A reinstalação geralmente resolve a maioria dos problemas, incluindo o código de erro Peacock PAS_41004.

8. Fale com o atendimento ao cliente Peacock

Se você está cansado de tentar corrigir o código de erro do Peacock PAS_41004, a última opção que você tem é falar com o atendimento ao cliente do Peacock. Normalmente, ao contrário de outros serviços de atendimento ao cliente, você não pode falar com o atendimento ao cliente Peacock. Em vez disso, você terá que abrir um ticket de suporte e esperar 2 dias para que eles respondam.

Se você estiver tendo algum problema, siga estas etapas para entrar em contato com o atendimento ao cliente da Peacock:

Em primeiro lugar, no seu PC ou smartphone, acesse este link. Agora você verá um menu com uma lista de problemas. Selecione aquele que é mais adequado para você. No caso do código de erro PAS_41004, selecione Assistência técnica. Na próxima página, clique em Solução de problemas de conta. Finalmente, na página seguinte, em Ainda precisa de ajuda? seção, clique em Contato. Escreva a linha de assunto como o código de erro PAS_41004 e digite a mensagem completa. Clique em Enviar.

Você receberá um número de referência do ticket e um prazo. Dentro desse prazo, o suporte ao cliente Peacock entrará em contato com você e resolverá seus problemas.