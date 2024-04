As camisas do Indiana Fever se esgotam uma hora após a escolha de Caitlin Clark no draft

EUndiana Fever teve um impacto instantâneo após selecionar Caitlin Clark primeiro lugar geral no WNBA Rascunho na noite de segunda-feira.

Clark teve uma carreira universitária recorde, tornando-se a melhor em nível universitário, e agora ela está a apenas um mês de iniciar sua carreira profissional, com todos os olhos voltados para a superestrela para ver se ela consegue fazer a transição para o profissional jogo tão perfeitamente quanto esperado.

O gol de Caitlin Clark na primeira temporada da WNBA com o Indiana Fever surpreende o repórter da ESPN

Na noite de segunda-feira, Clark descobriu quem será seu novo time, com o Draft da WNBA indo conforme o esperado, pelo menos no que diz respeito à escolha número um.

O Indiana Fever não perdeu tempo em selecionar Clarke não há dúvidas de que a decisão tem potencial para transformar a franquia, não apenas no nível esportivo, mas também no empresarial.

Os sinais disso tornaram-se imediatamente óbvios, com as camisetas da Fever com o nome de Clark esgotando dentro de uma hora após a escolha do draft.

As redes sociais da equipe anunciaram: “Devido à extrema demanda, As camisas de Caitlin Clark estão atualmente fora de estoque. Estamos trabalhando nos problemas da cadeia de suprimentos para obter mais estoque o mais rápido possível. Cadastre-se em nossas listas de e-mail e SMS abaixo para ser notificado quando um novo produto chegar.”

As camisetas também se esgotaram em outros vendedores, incluindo a loja licenciada Fanatics.

Problemas de estoque

A febre de Indiana sempre iria levar Clark número um, e é um pouco surpreendente que eles não tivessem estoque suficiente para atender aos pedidos, já que a pressa nos pedidos era inevitável.

Por outro lado, as vendas podem estar além do que a Fever esperava, e isso é um sinal claro de que Clark venderá um grande número de ingressos apenas com a presença dela.