As corridas sem camisa de Tom Brady levantam as sobrancelhas e provam que ele está em sua melhor forma

A aposentadoria de Tom Brady está tudo menos ociosa. A lenda da NFL, famosa por sua carreira incomparável no futebol 23 temporadas e um recorde de sete Super Bowl títulos, continua a cativar os fãs com seu compromisso incansável com a boa forma, mesmo depois de pendurar a camisa.

Tom Brady 24 anos depois correndo sem camisa como se os anos não tivessem passado

A melhor forma de Brady continua a impressionar

Sobre Quinta-feiraBrady presenteou seus seguidores no Instagram com um vislumbre de seu rigoroso regime de exercícios, mostrando seu atletismo duradouro em um vídeo sem camisa dele mesmo correndo pelas ruas de Miami.

Apesar de se aposentar oficialmente após o Temporada 2022 e reiterando a decisão de não voltar a campo, o quarterback de 46 anos demonstrou o mesmo vigor e determinação que definiram sua ilustre carreira.

A cada passo, Brady apareceu em boa forma no meio da temporada, provando que sua dedicação em manter a melhor condição física permanece inabalável.

O vídeo, compartilhado em seu História do Instagramdeixou os espectadores maravilhados com seu físico esculpido e seu impulso inconfundível.

Brady se concentrou em manter a forma após a aposentadoria



Desde que se despediu do futebol profissional, Brady foi sincero sobre seu estilo de vida pós-aposentadoria, reconhecendo uma ligeira perda de peso devido à redução do estresse, mas enfatizando sua boa forma física.

Em uma última aparição no podcast Setembroele afirmou, “Sim, perdi cerca de 4,5 quilos, mas na verdade estou muito em forma agora.”

Apesar das garantias de sua aposentadoria, Brady’s comentários recentes sugerindo um possível retorno à NFL geraram especulações entre fãs e ex-companheiros de equipe.

Notavelmente, sua admissão de ser “não se opôs” um retorno, se necessário, sugere que o fascínio do campo de futebol ainda exerce influência sobre ele.

Esta não é a primeira vez Brady flertou com a ideia de voltar da aposentadoria.

Comentários anteriores e postagens nas redes sociais alimentaram especulações, com Brady ele mesmo reconhecendo a incerteza em torno de seus empreendimentos futuros.

No entanto, por enquanto, seu foco permanece em manter seu regime de condicionamento físico e aderir ao seu renomado TB12 dieta, caracterizada por escolhas saudáveis ​​e hábitos disciplinados.

Como Brady continua a desafiar as expectativas e a ultrapassar os limites da excelência atlética, uma coisa permanece certa: a reforma pode ter encerrado o seu mandato no campo de futebol, mas pouco fez para extinguir o seu entusiasmo competitivo ou o seu compromisso com a preparação física pessoal.