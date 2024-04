As filhas de Diddy saem com o filho de LeBron James em meio à investigação

Reproduzir conteúdo de vídeo





Diddy pode estar em maus lençóis no momento, mas suas filhas estavam em águas muito mais calmas, em um mundo de distância esta semana – aproveitando as férias de primavera com Lebron James‘servir filho.

16 anos Bryce James foi apresentado em um vídeo que está circulando online – que mostra ele e um amigo dele, Boogie Johnsoncurtindo o oceano em Turks e Caicos… e na pequena compilação de dança que foi postada (e que já foi deletada), você pode ver Jessie dar D’Lila Pentes na mistura também.

As meninas e seus trajes de banho combinando são inconfundíveis – especialmente quando você considera que Bryce e os gêmeos são muito próximos… ele e Boogie os levaram para o baile no ano passado. Na verdade, Boogie tem fotos com um dos gêmeos em sua página de mídia social… então sim, é um grupo de amigos muito unido – e parece que eles estão de férias juntos agora.

De qualquer forma… embora isso possa levantar uma sobrancelha entre alguns, o fato é – não há nada de errado aqui, embora tenhamos certeza de que há pessoas que podem agarrar suas pérolas.

Jessie e D’Lila, é claro, não têm nada a ver com o que está acontecendo no mundo de Diddy agora – embora tenham sido afetados por isso na semana passada… quando os federais bateram à porta.

Lembre-se… agentes da Segurança Interna e da Alfândega e Patrulha de Fronteira pararam o jato particular de Diddy no aeroporto Opa Locka em Miami – isso enquanto ele, suas filhas e outros estavam prontos para voar para o céu e desfrutar de um pouco de descanso e relaxamento durante as férias escolares, mas isso foi interrompido.

Obviamente, depois disso… as meninas foram se divertir, enquanto o pai permanece em Miami – onde ele também está por aí, cuidando de seus negócios.

Suas filhas, é claro, também saíram com o pai recentemente… demonstrando apoio.