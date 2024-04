As gêmeas siamesas Abby e Brittany Hensel são vistas pela primeira vez desde a notícia do casamento

As irmãs deixaram um restaurante mexicano em St. Paul, MN, sábado – e enquanto eles se afastavam, Abby estava conversando ao telefone … colocando-o entre as orelhas enquanto também mostrava seu anel de noivado de diamante e aliança de casamento dela Núpcias de 2021 que Josh Boliche .

Como você pode ver, o anel está na verdade do lado do corpo de Abby (o lado direito), em oposição ao de Brittany (o lado esquerdo). O dedo anelar esquerdo está descoberto… o que achamos que faz sentido.

Claro, as duas irmãs estão agora de volta aos holofotes depois que recentemente surgiu Abby disse ‘sim’ ao Bowling no Jerome Event Center em Delano, MN … trazendo um plus para a vida que ela compartilha intimamente com sua irmã.