As lutas contra o álcool de Morgan Wallen colocaram o músico no centro das atenções e pode enfrentar pena de prisão

Nashville A cena musical foi abalada mais uma vez quando o astro country Morgan Wallen se viu no meio de problemas legais, seguindo um padrão de incidentes relacionados ao álcool que têm atormentado a carreira do artista.

Vídeo de Morgan Wallen momentos antes de jogar uma cadeira do telhado em um bar de Nashville

Wallen tem uma longa história de abuso de substâncias

O último episódio aconteceu às Eric Igreja recém-lançado Bar do chefe em Nashville sobre 7 de abrilcomo Wallen supostamente jogou uma cadeira do telhado, errando por pouco uma viatura policial abaixo.

As lutas de Wallen com o álcool não são segredo, com fontes descrevendo-o como Revista PESSOAS como alguém que “não sabe quando parar” assim que ele começar a beber.

Esta prisão marca outro capítulo na saga contínua da batalha do cantor e compositor de 30 anos contra o abuso de substâncias.

Isso não é Wallen primeiro contato com a lei devido a incidentes relacionados ao álcool.

Em 2020, ele enfrentou acusações de intoxicação pública e conduta desordeira e, em 2021, passou um tempo em tratamento depois que surgiu um vídeo dele usando insultos raciais enquanto estava embriagado.

Em 2021 Wallen falei com PESSOAS sobre sua natureza rebelde dizendo: “Nunca fui o único a seguir as regras tanto quanto algumas pessoas. Todo mundo sabe muito bem o que você faz. Eles esperam que você se comporte de uma determinada maneira e, se não o fizer, eles o repreendem. Eu absolutamente odiei isso crescendo, e acho que muitas das minhas tendências vêm disso.”

Apesar dos esforços para resolver seus hábitos de consumo Wallen O último desentendimento com a lei levanta questões sobre sua capacidade de superar suas lutas.

Wallen poderia enfrentar pena de prisão?



Especialistas jurídicos avaliam as possíveis consequências enfrentadas Wallenincluindo a possibilidade de até seis anos de prisão devido à gravidade das acusações.

No entanto, também observam que tal sentença é improvável, considerando Wallen status de celebridade e as especificidades de seu caso.

David Raybinum advogado de defesa criminal baseado em Nashville, enfatiza a gravidade do Wallen ações, especialmente dada a proximidade com policiais.

O debate sobre como lidar com o caso de Wallen reflecte questões mais amplas sobre a justiça das celebridades e a punição apropriada para indivíduos de alto perfil.

Como Wallen se prepara para enfrentar as repercussões legais de suas ações, fãs e críticos ficam se perguntando o que está por vir para o músico problemático.

Com os procedimentos judiciais programados para coincidir com suas próximas apresentações, os holofotes permanecem firmemente voltados para Wallen enquanto ele navega pelas consequências de seu último passo em falso.