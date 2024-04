As primeiras fotos oficiais do peso galo do UFC de Kayla Harrison surgem para o UFC 300

Kayla Harrison está a dois dias de sua primeira luta no peso galo e fotos promocionais do UFC 300 revelam sua transformação.

Harrison, multicampeão do PFL com 155 libras, enfrentará a ex-campeã Holly Holm na luta final antes do card pay-per-view de sábado. Uma grande história no pay-per-view de grande sucesso é se ela consegue ou não ganhar peso.

As primeiras fotos de Harrison mostram seu progresso desde que aceitou o desafio, embora ela tenha alertado que seu esforço final para 135 libras será o mais difícil da jornada.

Confira as imagens do ensaio fotográfico promocional de Harrison para o UFC 300.

Harrison, 33, apareceu recentemente na jaula do PFL, sua casa promocional de longa data desde que mudou do judô para o MMA, onde conquistou duas medalhas de ouro olímpicas. Ela superou o veterano do UFC Aspen Ladd, se recuperando da primeira derrota de sua carreira profissional, um revés na decisão de 2022 para a três vezes adversária Larissa Pacheco que lhe custou a terceira vitória em um torneio do PFL depois de vencer a competição duas vezes; ela derrotou Pacheco duas vezes em lutas anteriores.

Aqui está a foto cerimonial da pesagem de Harrison em 2022 como peso leve. Ela também competiu uma vez no peso pena do MMA, conquistando uma vitória rápida na promoção feminina do Invicta FC.

Aqui está Harrison como peso pena.

Holm, 42, apareceu recentemente no UFC em julho passado, no UFC Vegas 77, onde sofreu uma derrota por finalização para Mayra Bueno Silva. O revés foi posteriormente anulado quando Silva foi reprovado em um teste de drogas pós-luta. Antes disso, Holm destacou Yana Santos.

Holm está com 5-6 desde que nocauteou Ronda Rousey para conquistar o título peso galo do UFC em 2015.