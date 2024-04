As terríveis consequências que a luta contra Jake Paul poderia ter para Mike Tyson: do hematoma subdural à demência pugilística

EURony Mike Tyson estará de volta ao ringue de boxe pela primeira vez desde sua luta de bloqueio da Covid-19 com Roy Jones Jr.., mas pode não ser uma boa ideia para o homem de quase 58 anos assumir Jake Paulo.

Tyson Sua última luta profissional foi em 2005, quando foi derrotado pela terceira vez em quatro lutas e se tornou uma sombra do temido lutador pelo qual é lembrado durante sua passagem pelo Cus D’Amato e Kevin Rooney.

O último vídeo de Mike Tyson causa medo em Jake Paul e revela um progresso notávelTwitter

Mas agora ele estará de volta depois de fechar um acordo para lutar Paulo no AT&T Stadium em Arlington, Texas, (perto de Dallas) em 20 de julho, em um evento que também marcará a primeira vez que a Netflix transmitirá uma luta de boxe ao vivo.

Então, os fãs estão animados. Paulo Está animado. Tyson está animado, mas ele também deve se preocupar bastante com seu ídolo, Maomé Alimostrando os riscos de permanecer no ringue por mais tempo do que deveria.

Tyson será submetido a golpes repetidos na cabeça por até 36 minutos seguidos, o que para um homem idoso realmente expõe o risco de ele desenvolver encefalopatia traumática crônica (ETC), comumente conhecida como demência pugilística.

CTE é uma doença cerebral degenerativa ligada a traumatismos cranianos repetitivos, comumente encontrada em atletas e indivíduos com histórico de concussões. Os sintomas incluem perda de memória, alterações de humor e comprometimento cognitivo.

Tyson também corre risco de sangramento cerebral

Um segundo risco para a lenda do boxe seria uma condição chamada hematoma subdural, durante a qual as veias que ligam o cérebro e os vasos sanguíneos podem ser rompidas devido a golpes sustentados.

Em idosos, que perdem volume cerebral, isso já é um fator de risco, mas também se acredita que pessoas que sofreram com alcoolismo correm um risco ainda maior de desenvolver a doença. Tyson lutou contra esse problema no passado.

O resultado disso pode levar a lesão axonal difusa e, eventualmente, levar ao desenvolvimento de CTE, levando ao declínio cognitivo e é até possível que o cérebro encolha à medida que as células cerebrais morrem ou são perdidas.

Um terceiro risco é que Tysonsendo quase idoso, corre um risco maior de problemas cardíacos – especialmente porque ele procura acompanhar alguém na casa dos 20 anos em Jake Paulo. Arritmia, angina e infarto do miocárdio são todos problemas Tyson poderia encontrar se ele se esforçasse demais para treinar.

O exercício extremo também pode levar à fibrose cardíaca, enquanto as artérias do coração tendem a se estreitar na idade avançada, dificultando o fluxo sanguíneo pelo corpo e fazendo com que os músculos trabalhem mais para atender à demanda solicitada.