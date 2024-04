As velas do moinho de vento no icônico Moulin Rouge de Paris desabaram, mas não há relatos de feridos

Tas icônicas velas do moinho de vento do moinho vermelhoum emblema vibrante de ParisO estilo de vida boêmio desmoronou quinta-feira após um show. Nenhum ferimento foi relatado.

O incidente ocorreu pouco antes das 2h, após o término da última apresentação da noite e a saída do público do histórico cabaré, conhecido por seus shows deslumbrantes e dançarinos de can-can.

As lâminas do Moulin Rouge em Paris desabam no meio da noite

Jean-Victor Clericodiretor do Moulin Rouge, disse à mídia francesa que um “problema técnico” fez com que as velas do moinho de vento e parte da placa iluminada do cabaré caíssem no chão.

Apesar do revés, Clerico disse que o espetáculo no Moulin Rouge continuará, enfatizando a resiliência e o compromisso do cabaré em continuar o seu legado. “O show continua, isso é o mais importante”, disse ele.

Eric Lejoindre, prefeito do 18º distrito de Paris, confirmou no X que a estrutura não corria risco de colapso adicional. Ele transmitiu alívio pela segurança dos parisienses e dos visitantes.

Sylvain Lemerle, local, disse que foi uma sorte ninguém ter ficado ferido.

“Será estranho para os turistas tirarem fotos sem as velas, parece um pouco nu, mas será substituído, e certamente mais rápido do que Notre Dame”, disse ele à Associated Press, referindo-se à histórica catedral de Paris que foi devastada. por um incêndio em 2019.

O Moulin Rouge, que completa 135 anos em outubro, atrai principalmente turistas hoje. Foi severamente danificado por um incêndio em 1915 e ficou fechado por nove anos para reformas.

Stéphane Cachelinde uma associação local de lojistas, disse que é “um símbolo de Montmartre, de sua vila, do estilo de vida boêmio, de Paris. O mundo inteiro vem aqui para tirar fotos”.