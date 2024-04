As vendas do livro ‘If I Did It’ de OJ Simpson disparam após a morte, principal gráfico de criminologia

Vendas de OJ SimpsonO livro “If I Did It” de Johns explodiu desde a morte da infame estrela, com a publicação disparando para o topo das paradas.

76 anos JO morreu na quarta-feira – um dia antes de o público descobrir – quando a família Simpson anunciou a notícia… e reacendeu o interesse no duplo assassinato de 1994 de Nicole Brown Simpson dar Ron Goldman.

De acordo com a Amazon.com, a maior livraria do mundo, “If I Did It” ocupa os lugares 1, 2 e 4 (diferentes versões do livro – áudio, resumido, integral) em toda a seção de Criminologia. Também é o número 8 na seção Assassinato/Crime Verdadeiro.

“If I Did It” foi originalmente escrita por OJ e ghostwriter Pablo Fenjves … com a premissa hipotética de como Simpson poderia ter matado Nicole e Ron se ele fosse o autor do crime.

Assim que a notícia do contrato do livro se tornou pública, houve indignação… com muitos acreditando que Simpson estava vitimizando ainda mais as famílias e lucrando com um crime horrível.

A reação negativa foi tão intensa que a editora ReganBooks descartou o projeto, abrindo caminho para a família Goldman adquirir os direitos do livro.

Eles mudaram o nome para “If I Did It: Confession Of The Killer” (o título provisório de OJ nunca foi lançado) e lançaram o livro em setembro de 2007.

Durante décadas, uma parte das vendas de livros foi para Fred dar Kim Goldmanno entanto, grande parte da sentença civil de 33 milhões de dólares não foi cumprida.