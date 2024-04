Aspinall? Ankalayev? Alex Pereira discute opções para próximo passo após o UFC 300

Alex Pereira tem sede de lutas e quebra de recordes, mas não tem pressa em anunciar nome, data ou local para sua próxima luta dentro do octógono do UFC.

“Poatan” recentemente superou Jamahal Hill na luta principal do UFC 300, defendendo o título dos meio-pesados ​​com a segunda vitória mais rápida de sua carreira no MMA. Posteriormente, ele discutiu suas opções em entrevista ao MMA Fighting’s Trocação Franca podcast.

“É difícil responder a isso. Ainda não pensei muito nisso”, disse Pereira ao ser questionado se prefere defender o cinturão ou testar as águas no peso pesado. “Se for um período maior, obviamente prefiro defender meu cinturão. Se demorar muito e eu lutar no peso pesado e tiver lesões, quando vou defender o cinturão? Não quero atrasar a divisão.

“Eu estava imaginando o melhor cenário [when I called for a heavyweight fight at UFC 301], mas estou com dois dedos quebrados. Ambos os pés estão fodidos. É complicado. Não quero atrasar a divisão dos meio-pesados. Um cenário legal seria lutar no peso pesado [at UFC 301] e então dar a oportunidade para alguém lutar pelo cinturão dos meio-pesados ​​em seguida. Acho que teria sido legal.”

O campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC, Tom Aspinall, postou uma foto dele assistindo Pereira entrar no octógono no UFC 300, e anunciou recentemente que está defendendo seu cinturão no próximo show do UFC em Manchester. Nem data nem adversário foram revelados para a próxima luta de Aspinall, mas Pereira deu crédito ao talento dos pesos pesados, reconhecendo que foi inteligente postar a foto para engajamento nas redes sociais.

Quanto a desafiar Aspinall pelo terceiro cinturão em Manchester, “Poatan” disse que cabe ao UFC tomar a decisão.

“Tenho que ver o que é melhor para mim, mas não estou sozinho. Tenho meus gestores comigo”, disse Pereira. “Estou aqui. Eu sou como um galo de briga – você coloca outro galo na minha frente e eu estou lá para brigar, e a gente vai brigar, sabe? Mas temos que ver o que é melhor para mim, para minha carreira e para minha equipe. Estou aberto a lutar contra quem quer que seja, mas não sou eu quem decide.”

Pereira vê Magomed Ankalaev como uma das opções mais viáveis ​​para sua segunda defesa de título dos meio-pesados ​​após o nocaute russo sobre Johnny Walker, mas não está muito interessado em atender a convocação de Ankalaev para um encontro no pay-per-view de outubro, em Abu Dhabi.

Pereira espera receber autorização médica para treinar no início de maio, depois de fraturar um dedo do pé duas semanas antes do UFC 300, e depois fraturar outro dedo do pé durante a vitória sobre Hill.

“Não quero lutar no final do ano”, disse Pereira. “Quero lutar mais cedo, então talvez isso mostre que ele não estará pronto. Não sei por que ele disse isso.”

“Esse cara é complicado”, acrescentou ele, quando questionado sobre Ankalaev tentando dar as ordens. “Honestamente, tenho que ver o que é melhor. Estou aqui para lutar, mas não entendo bem outras coisas como onde é melhor [to fight] e onde não está. Se tiver que lutar lá eu vou, mas se não for um encontro que eu quero, então não é o melhor para mim. Eu posso dizer não’”

Se o UFC, por algum motivo, quiser esperar tanto tempo antes de agendar sua próxima missão, Pereira preferiria competir em novembro e mais uma vez aparecer no pay-per-view da promoção no Madison Square Garden.

“Faz todo o sentido”, disse Pereira, que mora e treina nas proximidades de Danbury, CT, e está 2 a 0 com dois nocautes para a conquista do título em atrações principais do pay-per-view no Madison Square Garden. “Espere mais um mês e estou lutando em casa? É muito melhor.”