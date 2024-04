Assalto de US$ 30 milhões em instalações de armazenamento em Los Angeles precedido por vários alarmes falsos

O roubo de US$ 30 milhões em um depósito de Los Angeles – que soa como um roubo de “Ocean’s 11” – permanece um mistério para os investigadores, mas eles estão se concentrando em vários alarmes falsos disparados no prédio que levaram ao roubo.

O TMZ retirou as chamadas para o serviço policial para o depósito de dinheiro GardaWorld em San Fernando Valley. O prédio foi atingido por ladrões no domingo de Páscoa, mas parece que houve muita atividade policial lá.

Com base nos registros obtidos pelo TMZ, durante o ano passado, a polícia fez mais de uma dúzia de visitas ao GardaWorld – e a grande maioria delas acabou sendo alarmes falsos.

Das 13 chamadas relatadas para o edifício GardaWorld antes do assalto de 31 de março – 12 foram registradas como alarmes acionados e tratadas como alarmes falsos.

Os registros também mostram que o disparo do alarme de 30 de março foi atribuído a um alarme falso.

No dia do assalto… houve 3 chamadas de serviço, e essas também foram relatadas como alarmes acionados, mas uma delas definitivamente acabou sendo legítima – foi quando as autoridades perceberam que milhões de dólares haviam sido roubados de um dos cofres .