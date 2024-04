Assista Alexa Grasso e Valentina Shevchenko se enfrentando na Final Four Feminina da NCAA

Neste ponto, Alexa Grasso e Valentina Shevchenko podem muito bem ser melhores amigas.

Os dois principais pesos-mosca continuam a circular pela mídia antes de seus papéis principais como treinadores no O lutador final 32. Na sexta-feira, aquela turnê promocional os levou ao Rocket Mortgage FieldHouse em Cleveland para sentar na quadra do torneio Final Four Feminino da NCAA, onde assistirão a superestrela do basquete Caitlin Clark tentar levar seus Iowa Hawkeyes à vitória contra o Connecticut Huskies. Antes do jogo, Grasso e Shevchenko se enfrentaram amistosamente, que pode ser assistido abaixo.

Grasso (16-3-1) continua sendo a campeã peso mosca feminino do UFC depois de conquistar o cinturão com uma impressionante finalização sobre Shevchenko no quarto round em março de 2023. Grasso manteve o cinturão na revanche em setembro passado, eliminando um polêmico empate dividido em Noche UFC.

Shevchenko (23-4-1) era a rainha de longa data da divisão antes de tropeçar contra Grasso. “Bullet” acumulou um recorde de divisão com sete defesas de título consecutivas durante seu tempo no trono, derrotando nomes como Joanna Jedrzejczyk, Jessica Andrade, Liz Carmouche, Taila Santos e muito mais.

Espera-se que Grasso e Shevchenko compitam em uma trilogia ainda este ano, após a exibição de TUF 32que está previsto para começar em junho.