Assista ao primeiro confronto de Nate Diaz e Jorge Masvidal para revanche no boxe

LAS VEGAS – Nate Diaz e Jorge Masvidal mantiveram o profissionalismo em seu primeiro confronto promovendo sua revanche de boxe em 1º de junho em Los Angeles.

As ex-estrelas do UFC deram alguns golpes verbais, mas quando chegou a hora de se acertar, eles o fizeram sem incidentes durante uma coletiva de imprensa inicial no sábado, em Las Vegas.

Diaz e Masvidal se enfrentaram pela primeira vez no octógono do UFC no UFC 244 em 2019. A luta foi cancelada no final do terceiro round quando o médico do cage determinou que Diaz não poderia continuar devido a um corte que sofreu durante a luta. Diaz fez campanha por uma revanche no MMA, mas a luta nunca se concretizou.

Então, depois que Masvidal se aposentou do MMA e Diaz iniciou a carreira no boxe, os lutadores e suas empresas promocionais marcaram uma revanche no círculo quadrado.

