Assista Mike Perry e Thiago Alves se envolvendo em um confronto tenso antes do confronto BKFC KnuckleMania IV

A poucos dias do BKFC KnuckleMania IV, Mike Perry e Thiago Alves ficaram cara a cara para um olhar tenso após a coletiva de imprensa pré-luta.

Os ex-lutadores do UFC são a atração principal do primeiro card do BKFC em Los Angeles, depois que a Comissão Atlética do Estado da Califórnia votou pela sanção das lutas corpo-a-corpo no estado.

Perry parece permanecer invicto em competições acirradas depois de finalizar o ex-campeão do UFC Eddie Alvarez em sua luta mais recente. Quanto a Alves, ele também detém um recorde perfeito no BKFC com 2 a 0, incluindo a conquista do título dos médios em 2021.

No co-evento principal, Mick Terrill coloca o título dos pesos pesados ​​em disputa contra Lorenzo Hunt, que abriu mão de seus dois campeonatos do BKFC para ganhar a oportunidade de conquistar o cinturão da terceira divisão.

Os veteranos do UFC Ben Rothwell e Todd Duffee também se enfrentam no card depois que seu encontro estava originalmente programado para 2023, mas a luta foi cancelada poucos dias antes do evento, quando Rothwell adoeceu. Agora saudável novamente e pronto para construir seu recorde de 2 a 0 no BKFC, Rothwell dá as boas-vindas a Duffee ao ringue no sábado no KnuckleMania IV.