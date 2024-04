Ataques fatfóbicos nojentos à namorada de Declan Rice por causa de seu físico: o jogador de futebol reage

Lauren Friernamorada do jogador de futebol Arroz Declan (para quem Arsenal pagou 120 milhões de euros), apagou todas as suas fotos no Instagram após ataques violentos e duras críticas sobre a sua aparência física.

O assédio de Lauren Frier começou em dezembro, quando trolls da internet começaram a criticar Arroz dizendo que “poderia fazer melhor” ou que tem “padrões baixos”, referindo-se a Lauren.

“Minha esposa é o amor da minha vida e não há ninguém melhor para mim” Arroz Declan reagiu às críticas à aparência física de seu parceiro.

Arroz Declan (25) e Lauren Frier (25), que estão juntos há oito anos, têm um filho juntos.

“Eu acho Lauren Fryer linda, isso é uma loucura”

Liberdade Poolefamosa por sua participação no reality show ‘Love Island’, foi a primeira celebridade a demonstrar seu apoio a Lauren Fryer: “Acho Lauren linda, isso é uma loucura”.

“O que aconteceu com a celebração dos diferentes tipos de corpo e a aceitação de quem somos individualmente? Os padrões de beleza de hoje não são realistas e todo mundo enlouqueceu por causa das mídias sociais… Vou continuar pregando sobre isso até morrer. É hora de uma mudança, isso não pode continuar”, denunciou a celebridade.

Rebeca Vardyesposa do jogador de futebol Jamie Vardytambém defendeu o sócio de Rice: “É realmente nojento o que Lauren Frier foi submetido. Infelizmente, é muito fácil para os trolls se esconderem atrás de um teclado hoje em dia”.