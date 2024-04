Atlanta chama a atenção com escolha bizarra: Falcons drafta QB Michael Penix Jr., apesar da troca por Kirk Cousins

TO Draft de 2024 da NFL começou com muita emoção, mas foram os Atlanta Falcons que roubaram os holofotes, entregando um surpresa de cair o queixo com sua escolha de primeira rodada.

A seleção inesperada de Penix Jr. pelos Falcons.

Em um movimento que deixou fãs e especialistas cambaleando, o Falcões selecionado Washington o quarterback Michael Penix Jr. Nº 8 geralprovocando uma onda de especulação e intriga em toda a liga.

À medida que o rascunho se desenrolava, todos os olhos estavam voltados para o Falcões enquanto eles faziam sua seleção.

Embora muitos antecipassem uma direção diferente para Atlantaa equipe lançou uma bola curva ao escolher Pênixum movimento que pegou até o atual quarterback Kirk Cousins ​​desprevenido.

Relatórios revelaram que Primos não tinha conhecimento prévio do Falcões intenções, destacando o sigilo que cerca Atlanta processo de tomada de decisão.

Mídia da NFL Daniel Jeremias revelou no ar que Primos’ campo confirmou que não tinha conhecimento prévio do Falcões decisão de escolher um quarterback na primeira rodada.

“Acabei de entrar em contato com seu agente, Mike McCartney, ele não foi avisado. Kirk Cousins ​​​​não foi realmente avisado sobre tudo isso.” Jeremias disse.

A notícia de do Penix seleção à esquerda Primos atordoado e desapontado, segundo fontes.

Saindo de um recente contrato multimilionário, Cousins ​​presumiu que lideraria o Falcões ofensa nos próximos anos.

No entanto, o movimento ousado da equipe sinalizou uma possível mudança de direção, deixando Primos para lidar com a incerteza do seu futuro em Atlanta.

Penix Jr. pronto para aprender com Cousins

Para Pênixa surpresa do dia do draft foi recebida com uma mistura de choque e entusiasmo.

“Não vou dizer que sabia que isso aconteceria”Pênix disse. “Mas eu soube assim que recebi o telefonema.”

Apesar da natureza inesperada de sua seleção, o jovem quarterback expressou disposição para aprender com Cousins ​​e aproveitar a oportunidade de crescer dentro da organização dos Falcons.

“Ele está na liga”Pênix disse. “Ele está lá há algum tempo. Ele jogou muito futebol. Sinto que vou entrar e vou aprender. Vou aprender com ele.”

Enquanto do Penix o talento é inegável, persistem preocupações em relação ao histórico de lesões e à idade.

Múltiplas lesões do LCA durante sua carreira universitária levantaram questões sobre sua durabilidade, acrescentando um elemento de risco ao Falcões decisão.

No entanto, com a orientação de veteranos experientes como Cousins, Pênix tem a chance de desenvolver suas habilidades e superar quaisquer obstáculos que possam surgir.