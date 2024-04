Atores apoiam ‘Romeu e Julieta’ Francesca Amewudah-Rivers após abuso racial

Centenas de artistas negros e não binários estão se reunindo Francesca Amewudah-Rivers na sequência do abuso racial que ela enfrenta desde que foi escalada para contracenar Tom Holanda em “Romeu e Julieta”.

Um carta aberta — iniciado por Susan Wokoma dar Nonyé Seaton da Somália – foi assinado por quase 900 artistas e publicado na quarta-feira no The Guardian… onde elogiaram Francesca como uma estrela em ascensão no distrito teatral de West End, em Londres.