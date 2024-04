Atualização do Crédito Fiscal Infantil de 2024: Quando a expansão do CTC poderá ser aprovada?

EUno final de janeiro, o Câmara dos Representantes dos EUA deu o seu aval a uma legislação fiscal de 78 mil milhões de dólares que reforça o crédito fiscal infantil (CTC) e oferece alguns incentivos fiscais para as empresas. Mas, segurem-se, porque o projeto está parado no Senado dos EUA e não será analisado novamente até 8 de abril – apenas uma semana antes Dia do Imposto em 15 de abril. Apesar do atraso, ainda há um vislumbre de esperança de que o novo crédito tributário infantil possa ver a luz do dia este ano.

Segundo relatos, o presidente do Comitê de Finanças do Senado Ron Wyden está pronto para rejeitar uma disposição do projeto de lei que tem o Senador. Mike Crapo e outros republicanos sob o colarinho. Esta disposição permitiria que as famílias usassem a renda do ano passado para reivindicar o crédito fiscal infantil (CTC). O senador Crapo está preocupado que esta medida possa transformar o crédito numa esmola do governo, em vez de ajudar as famílias trabalhadoras.

As preocupações do senador Crapo tornaram-se um obstáculo no debate sobre o pacote fiscal, potencialmente atrapalhando os trabalhos no Congresso. E com o Dia do Imposto se aproximando, o tempo está passando para que o Congresso aja em conjunto.

Mas espere, nem tudo é desgraça e tristeza. Como afirma o senador Crapo: “Usar a renda do ano anterior transformaria o CTC de uma redução de impostos principalmente para famílias trabalhadoras em um subsídio governamental”. Esse é o cerne da questão – qual é o propósito do crédito tributário infantil, afinal?

Senado dividido sobre polêmica disposição de crédito tributário infantil

Enquanto o Capitólio faz sua dança, é crucial para nós, pessoas comuns, ficarmos informados sobre o que está acontecendo com o crédito tributário infantil e o pacote tributário em geral. Com as mudanças no horizonte, vale a pena manter o controle à medida que nos aproximamos do Dia do Imposto.

Se você está ansioso para declarar seus impostos, mas está adiando por causa das travessuras do crédito fiscal do Senado, talvez seja hora de arriscar. E ei, nós ajudamos você com tudo o que você precisa saber

“O crédito fiscal máximo disponível por criança é de US$ 2.000 para cada criança menor de 17 anos em 31 de dezembro de 2023. Apenas uma parte é reembolsável este ano, até US$ 1.600 por criança”, explica a situação atual do crédito fiscal infantil.

Portanto, se você está pensando se deve clicar em enviar sua declaração de imposto de renda ou se deseja mergulhar nos detalhes do crédito tributário infantil, estamos aqui para explicar para você. Fique atento às atualizações e lembre-se: estamos juntos neste labirinto da temporada de impostos.