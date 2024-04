Áudio da provocação de Jayson Tatum a Jaime Jaquez Jr. durante vazamentos do Celtics vs.

Gprimeiro lugar da série de playoffs da primeira rodada entre o Boston Celtics e Miami Heat foi nada menos que intenso. Ausente Jimmy Butler como titular, o Heat não aguentou Celtas‘ ataque ofensivo, resultando em uma derrota de 20 pontos.

O jogo foi marcado por jogadas de alta intensidade e trocas acaloradas entre jogadores das duas equipes. Um desses incidentes envolveu Jayson Tatumé uma falta dura sobre o novato do Heat Jamie Jaquez Jr.. Depois de receber um passe de entrada, Jaquez Jr.. foi derrubado no chão por Tatumgerando uma discussão acalorada, como pode ser ouvido em um áudio que vazou nas redes sociais.

Ex-jogador do Celtics afirma que Jayson Tatum foi alvo de falta suja do Miami Heat

Jaquez Jr.. estava visivelmente chateado, gritando: “Que porra você está fazendo?” ao qual Tatum respondeu: “Você vai chorar?”

Enquanto o Celtas manteve uma liderança confortável, a frustração transbordou para o calor de Miami. Nos minutos finais do jogo, Calebe Martinsé uma falta dura Jayson Tatum aumentaram ainda mais as tensões no tribunal.

Jaylen Brownreagindo a Martinhoé falta, avisou-o para “Cuidado com essa merda.” Apesar de Martinho parecendo arrependido, o confronto continuou, com ele contando Marrom“Você não é assim.”

Um confronto crucial

Esta série de playoffs da primeira rodada não é apenas uma revanche das finais da Conferência Leste do ano passado, mas também uma batalha pela supremacia na Conferência Leste. Com ambas as equipes vencendo o Leste em três das últimas quatro temporadas, esta série é crucial.

Com o melhor recorde da temporada regular da NBA, o Celtas são grandes favoritos para avançar além do Aquecer. Alguns especialistas até prevêem uma varredura pelo Celtasindicando o difícil desafio que temos pela frente Miami.