Avião atingido por um raio durante forte tempestade no norte da Califórnia

Um avião foi atingido por um raio no ar neste fim de semana no norte da Califórnia – e embora pareça dramático… parece que a aeronave conseguiu fazer um pouso seguro.

Este vídeo foi postado por um usuário local do X que estava filmando uma tempestade em San Jose, apontando sua câmera para o céu de seu carro enquanto chovia. No meio da cena, você pode ver um avião cruzando o céu – bem alto também – e de repente… ele é atingido por um raio.

O vídeo é cortado antes que você possa ver o que aconteceu com o voo, mas com base em alguns comentários – parece que ele pousou sem problemas alguns minutos depois, pelo menos de acordo com uma mulher que diz estar a bordo e descreveu o momento como “muito assustador”.