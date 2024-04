‘Baby Reindeer’ Richard Gadd pede aos fãs que parem de adivinhar as pessoas reais do programa

Richard Gaddestá pedindo aos detetives amadores que baixem suas lupas na tentativa de dissecar seu novo programa da Netflix… porque as pessoas estão sendo falsamente acusadas e identificadas.

A série de grande sucesso do ator, “Baby Reindeer”, baseia-se em seus encontros na vida real com uma perseguidora – que atende pelo nome de Martha no programa para proteger a identidade da pessoa real – e os fãs têm feito suas próprias pesquisas profundas. mergulha na tentativa de enganar o verdadeiro McCoy.

Detetives da Internet desceram pela toca do coelho tentando desmascarar a verdadeira identidade de Martha, bem como de outros personagens – incluindo um apresentado no programa que é retratado como aliciamento / estuprador de Gadd … o que levou um homem em particular a ser falsamente implicado.

Esse pobre rapaz estava sendo bombardeado por pessoas que tinham visto o show e achavam que ele se encaixava no perfil do chamado “tratador”… e agora, Gadd está saindo para defender o homem.

Ele entrou na Internet e escreveu: “Pessoas que amo, com quem trabalhei e admiro (incluindo Sean Foley) estão injustamente a ser apanhados em especulações. Por favor, não especule sobre quem poderia ser qualquer uma das pessoas da vida real. Esse não é o objetivo do nosso show.”

As acusações contra Foley ficaram tão fora de controle … e ficou tão ruim que ele realmente diz que envolveu policiais devido a acusações difamatórias e completamente falsas que vem enfrentando dos telespectadores do ‘BR’ … que acreditam que foi ele quem abusou sexualmente Gaddo.

Caso ainda não esteja claro … Gadd reencena coisas no programa que ele diz que aconteceram com ele na vida real – e é por isso que as pessoas estão frenéticas tentando encontrar os verdadeiros culpados.

De qualquer forma, a atriz que interpreta Martha em ‘Baby Reindeer’, Jéssica Gunningtambém disse à BBC … “Se você gosta do programa e é fã dele, deveria continuar com a história de Martha e Donny sendo o que conecta você, sem tentar fazer nenhum trabalho de detetive e descobrir quaisquer identidades reais.”