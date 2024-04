Baker Mayfield e sua esposa Emily dão as boas-vindas à filha recém-nascida Kova Jade

Tele Bucaneiros de Tampa Bay‘ comunidade está repleta de alegria como quarterback Baker Mayfield e a esposa dele, Emily, deu as boas-vindas ao seu primeiro filho, uma filha chamada Jade Durono dia 9 de abril. O casal compartilhou a alegre notícia via Instagram de Emilly neste sábado, encantando fãs e seguidores.

“A menina se juntou a nós na terça à noite, pouco antes das 19h30.“, Emily postou em seu História do Instagram. A nova mãe expressou sua felicidade transbordante, acrescentando: “Ela é verdadeiramente tudo pelo que oramos e muito mais. Estamos aproveitando a vida como uma família de 4 pessoas – Fergus é tão gentil e curioso, papai está tão apaixonado e mamãe quer parar o tempo e fazer com que esses dias durem para sempre.“

Em uma revelação comovente, Emily compartilhou outra foto mostrando Padeiro com Kova Jade e o cachorro da família, com a legenda: “Meu coração pode explodir a qualquer minuto, eu juro. Bake nasceu para ser pai.“

Os Mayfields anunciaram sua esperada adição de volta em dezembro, gerando expectativa entre fãs e amigos. O tempo alinhado com Temporada de estreia de Mayfield com o Buccaneers, que não só marcou um novo começo em sua vida profissional, mas agora se entrelaça com uma significativa alegria pessoal.

A notável reviravolta de Baker Mayfield

Baker Mayfield28 anos, juntou-se ao Bucaneiros em março de 2023, após passagens pelo Cleveland Browns, Carolina Pantherse Rams de Los Angeles. Sua chegada a Tampa Bay foi um ponto de virada, onde ele jogou para 28 touchdowns contra 10 interceptaçõeslevando os Buccaneers a um NFC Sul título e uma vaga na rodada divisional dos playoffs.

Refletindo sobre sua jornada e o apoio de Emily, especialmente durante o transições desafiadoras em sua carreira, Mayfield reconheceu seu papel fundamental em seu sucesso recente. “Passamos por muitos momentos sombrios para chegar aqui e para ter o apoio, acho que é extremamente importante que você possa se apoiar em todos os momentos.“, disse ele em uma entrevista coletiva recente. Sua gratidão para com sua esposa ressalta as vitórias pessoais paralelas às suas conquistas profissionais.

Após uma excelente temporada de 2023, que culminou em um Pro Bowl seleção, Mayfield garantiu um extensão de três anos valor US$ 100 milhões com os Buccaneers, cimentando seu futuro com o time e em Tampa Bay.

Como os Mayfields abraçar seus novos papéis como pais, o Bucaneiros A comunidade estende seus parabéns e votos de felicidades à família, acompanhando ansiosamente o futuro promissor de Baker no campo e sua nova jornada rumo à paternidade fora dele.