Barcelona passa para o segundo lugar com hat-trick de Lewandowski afundando o Valência

Barcelona ganhou três pontos vitais com um Vitória por 4 a 2 sobre o Valencia na segunda-feira noite que os levou de volta ao LaLiga EA Sports dois primeiros.

Fermín Lopez abriu o placar para os donos da casa aos 22 minutos Raphinha enviou um passe preciso para a área.

López conseguiu pular mais alto que os zagueiros e cabeceou para o canto superior da rede, perto da marca do pênalti.

Apenas quatro minutos depois, o Valência conseguiu empatar graças a um erro catastrófico de Marc-André ter Stegen.

O goleiro alemão derramou a bola no caminho de Hugo Duroque colocou a bola no fundo da rede à queima-roupa.

O VAR, porém, queria verificar se havia impedimento na preparação. No entanto, as repetições mostrariam que não houve e o empate do Valência seria válido.

Ronald Araujo cometeu outro erro

Ronald Araújo não aproveitou o melhor momento nas últimas semanas. Seu cartão vermelho custou muito caro na saída do Barcelona da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain.

Ele voltou a cometer erros na noite de segunda-feira, ao derrubar um atacante do Valência com uma entrada muito tardia dentro da área.

O árbitro apontou para o pênalti e Cinzas se adiantou e converteu o pênalti.

Araújo teve então a oportunidade de compensar o erro pouco antes do intervalo, quando o seu cabeceamento acertou no poste.

A bola quicou para trás em cobrança de meta, mas uma intervenção do VAR mudou o rumo da partida.

Embora inicialmente ninguém estivesse claro o que estava acontecendo, o funcionário sinalizou que iria rever um incidente anterior envolvendo Giorgi Mamardashvili.

O guarda-redes viu cartão vermelho após revisão, obrigando o Valência a remodelar a sua equipa.

Foi o ponto de viragem do jogo, já que o Barcelona empatou aos 49 minutos, através de Roberto Lewandowski voltando para casa de um Ilkay Gundogan canto.

Araújo em seguida, saltou mais alto dentro da área do Valência aos 82 minutos, cabeceando a bola para o gol e Lewandowski estava presente para bater a bola na rede.

O atacante polonês completou a vitória nos acréscimos com uma cobrança de falta impressionante no canto superior esquerdo da rede.